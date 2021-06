Il WiFi di casa o dell'ufficio è decente solo nei pressi del router e poi rallenta vergognosamente? Conosco il problema e so anche come risolvere rapidamente con Xiaomi: il potente repeater lo porti a casa a 11,99€ grazie all'Amazon Prime Day. Spedizioni super rapide e gratis.

Xiaomi: WiFi più potente a basso costo al Prime Day

Un dispositivo talmente semplice da usare da non aver bisogno di isturzioni. In soldoni, lo posizioni dove il WiFi perde di potenza – meglio se poco prima – lo configuri al volo, collegandolo al router principale, e poi sei pronto a godere di connessione stabile proprio dove prima potevi solo sognarla!

Anche se sarai lontano dal modem, potrai tornare a navigare senza problemi e ti dirò di più: grazie alle due potenti antenne – e alla possibilità di collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente – questo ripetitore è perfetto anche se hai una casa smart e tanti device connessi da gestire.

Anzi, costando adesso così poco, la cosa più interessante è che – se casa è molto grande – ne puoi anche comprare più di uno da piazzare in giro: non ci saranno più zone dove il WiFi funziona male, nemmeno il giardino!

Approfitta adesso delle occasioni Amazon, fai il tuo affare del Prime Day – firmato Xiaomi – e porta a casa questo gioiello a 11,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home