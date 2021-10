Xiaomi: prezzi da PAURA ad Halloween su Goboo, super sconti

Prezzi spaventosi sui prodotti Xiaomi grazie a Goboo: Halloween si avvicina e puoi festeggiarlo con una serie di sconti assurdi, invece dei dolcetti. Lo store, autorizzato dal colosso cinese, ti permette di accedere a promozioni super su una selezione di wearable e smartphone. Scegli il tuo preferito e fai ottimi affari: i codici che ti segnalerà sono disponibili in numero limitatissimo.

Xiaomi: promo folli ad Halloween, grazie a Goboo

Una selezione di sconti super, offerti dallo store Goboo, che ti garantisce anche di una serie di vantaggi. Infatti, si tratta di uno store autorizzato Xiaomi. Di conseguenza, ottieni – su ogni acquisto – 2 anni di garanzia ufficiale e non solo. Ordina in tutta serenità, pagando attraverso PayPal e godi di spedizioni super rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo (dalla Spagna). Nessun ritardo o rischio di pagare dazi doganali: il prodotto è già in Europa.

Mi Band 6 NFC a 43,99€ + omaggio

Xiaomi Mi Band 6 NFC è un wearable eccezionale, completo sotto ogni punto di vista e ora più utile che mai, nell'edizione con supporto ai pagamenti contactless e all'interazione con l'assistente vocale Amazon Alexa. Un gioiellino da utilizzare ogni giorno, approfittando anche dell'ottima autonomia energetica.

Metti il wearable nel carrello, applica il codice “84A2CM” e completa l'ordine velocemente. In omaggio ricevi anche uno zaino del colosso cinese (solo per i primi 400 ordini)!

Mi 11 Lite 5G NE a partire da 369€

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE è bello, potente, super leggero e compatto. Super schermo AMOLED da 6,55″ con refresh rate da 90HZ e potente processore (Qualcomm Snapdragon 778G) con supporto alla connettività 5G. Non manca un comparto fotografico pronto ad affiancarti mentre immortali quello che più ti piace: 3 sensori con il principale da 64MP. Disponibile in tre tagli di memoria, la combinazione di sconto e coupon, il risparmio è massimo:

6+128GB a 369€;

8+128GB a 399€;

8+256GB a 449€.

Il coupon si attiva in automatico. Scegli il taglio di memoria che preferisci, mettilo nel carrello, applica il codice “SCAUL2” e approfittane subito.

POCO M3 Pro 5G a partire da 159€

POCO M3 Pro è perfetto per chi desidera avere tanta sostanza a prezzo super contenuto. Un mostro perfetto per il gaming, per le attività pesanti e anche per provare la connettività 5G: grazie al processore MediaTek Dimensity 700 non avrai limiti. Completo anche il comparto fotografico, basato su tre sensori, con il principale da 48MP. Ampio display da 6,5″ con refresh rate da 90Hz e super batteria da 5000 mAh.

A disposizione, due tagli di memoria a gran prezzo:

4+64GB a 159€;

6+128GB a 179€.

Scegli il taglio di memoria che preferisci, mettilo nel carrello, applica il codice “BUDS310” e approfittane subito.

POCO X3 Pro a partire da 189€

POCO X3 Pro è una garanzia. Un top di gamma, mascherato da smartphone di fascia media. Sotto la scocca, il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 860. Ampio display, ottimo comparto fotografico e batteria infinita completano un quadro di specifiche tecniche che non potrebbe essere più goloso. Scegli il taglio di memoria che preferisci e approfitta della promozione:

6+128G a 189€;

8+256GB a 219€.

Scegli il taglio di memoria che preferisci, mettilo nel carrello, applica il codice “BUDS310” e approfittane subito.

Redmi Note 10 Pro a partire da 229€

Redmi Note 10 Pro è uno smartphone elegante, completo e perfetto per gli amanti delle fotografie. Performance in ogni situazione, è al momento di fare foto che tira fuori il meglio: 4 sensori, con il principale da ben 108MP.

A questo, è affiancato un display AMOLED da 6,67″ con supporto al refresh rate da 120HZ e il potente processore Qualcomm Snapdragon 778G, perfetto anche per il gaming. Ciliegina sulla torta, un'ottima batteria da 4250 mAh. Puoi averlo in super promo in tre tagli di m memoria diversi:

6+64GB a 229€

6+128GB a 249€

8+128GB a 269€

Scegli la versione che preferisci, mettilo nel carrello, applica il codice “BUDS310” e approfittane al volo.

Ti ricordo che tutti i prodotti Xiaomi, protagonisti delle offerte di Halloween di Xiaomi, arrivano a casa in pochissimi giorni, grazie alle spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo. Promo a tempo limitato: sii veloce.