Xiaomi potrebbe lanciare uno smartphone con una batteria impossibile da scaricare

L’arrivo delle batterie al silicio-carbonio hanno permesso ai produttori di dotare i propri smartphone di autonomia molto più elevata, ma in pochi sono arrivati a sfiorare gli 8.000 mAh. Tra questi potrebbe esserci, quest’anno, Xiaomi che secondo un leak avrebbe in programma di lanciare entro il 2025 uno smartphone equipaggiato di una batteria da ben 7.500 mAh.

Una batteria enorme, ma Xiaomi potrebbe superarsi

L’informatore del caso è il già noto Digital Chat Station che non solo afferma l’arrivo di un telefono Redmi (marchio scorporato da Xiaomi, a cui fa sempre capo) con una enorme batteria da 7.500 mAh, ma che l’azienda cinese stia anche testando smartphone con batterie addirittura più capienti.

Esistono, effettivamente, dispositivi con batterie che vanno ben oltre i 10.000 mAh, ma si tratta generalmente di telefoni specializzati, oltre che molto ingombranti e spessi. Niente a che vedere con le batterie al silicio-carbonio, che riescono a mantenere una struttura sottile.

Per fare qualche paragone, il recentissimo RedMagic 10 Pro, nella sua versione globale, sotto la scocca offre una batteria da 7.050 mAh: il telefono risulta comunque molto sottile e per nulla pesante, nonostante l’enorme capienza della batteria, che, sì, è proprio al silicio-carbonio.

Apple e Samsung ancora legate al litio (ma non per molto)

Xiaomi ha iniziato ad abbandonare il buon vecchio litio nei dispositivi economici lanciati quest’anno, come Redmi Note 14 Pro 5G e Redmi Note 14 Pro+ 5G. Non è difficile immaginare che l’azienda possa, nel corso dei prossimi 12 mesi, alzare ancor più la posta in termini di autonomia.

Anche altri produttori si stanno man mano adattando, tra questi spiccano Honor, Vivo e Oppo. I due brand più popolari, Apple e Samsung, ancora sembrano non voler abbandonare le batterie al litio, ma l’azienda coreana potrebbe pensarci dal prossimo anno, secondo alcune indiscrezioni.

Che le batterie al silicio-carbonio siano il futuro, ormai, sembra assodato: questa nuova tecnologia, in poche parole, permette di aumentare la capacità della batteria senza ingrandire fisicamente le sue dimensioni. Ciò permette ai produttori di mantenere i propri smartphone compatti e di offrire, al tempo stesso, una migliore autonomia.