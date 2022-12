Xiaomi potrebbe entrare nel mercato dei computer desktop (RUMOR)

Ebbene sì: anche Xiaomi potrebbe entrare nel mercato dei computer desktop. Oltre ai vari laptop con Windows o ChromeOS, l’azienda cinese pare che abbia intenzione di entrare nel settore dei PC di fascia alta.

Xiaomi: cosa sappiamo dei PC desktop?

Non di meno, la compagnia è famosa per il mondo dei gadget IoT ma presto potrebbe scegliere di subentrare in altri settori. Ad oggi è leader in moltissimi mercati, ma quello dei computer premium desktop è ancora inesplorato. Fra le altre cose, si dice che presto svelerà anche la sua prima automobile elettrica guidata da un’intelligenza artificiale andando di fatto a competere con Tesla e altri brand statunitensi, europei e asiatici nell’automotive.

Ricordiamo che i PC portatili del marchio sono sempre stati apprezzati, quindi è lecito pensare che anche i desktop futuri lo possano essere. Si dice che l’OEM cinese avrebbe voluto presentarli all’evento del 1° dicembre ma a causa della morte di Jiang Zemin, l’ex presidente della Cina, l’evento è stato posticipato a data da destinarsi.

Ora si presume che il Mini PC di Xiaomi possa essere dietro l’angolo. Questo dovrebbe godere di un form factor ridotto con varie configurazioni. È stato avvistato in rete anche l’alimentatore XM22AL5X da 100 W. Per le specifiche invece, c’è da attendere: sono ancora un mistero. Potrebbe sfidare il Mac mini di Apple e potrebbe essere alimentato da una CPU Ryzen 7 6800H con GPU Radeon 680M RDNA2 con 16 GB di RAM e SSD 512 GB. Dovrebbe avere un prezzo competitivo che pare si aggiri attorno ai 570 dollari. Staremo a vedere.

