No, non uno di quei caricatori da auto economici che promettono ricarica rapidissima, ma poi sono lenti. Il gioiellino di Xiaomi funziona a 37W ed è una vera e propria bomba. Il bello è che adesso lo prendi in sconto su Amazon a 10€ circa appena con spedizioni rapide e gratis. L'unico limite, per averlo con questo sconto è che è necessario ordinarne almeno 3: uno sconto ottimo comunque, se consideri che il prezzo normale (per un pezzo) è di oltre 30€. Pochissimi pezzi disponili, sii rapido.

Xiaomi: una bomba di caricatore per auto in gran sconto

Bellissimo esteticamente, questo gioiellino è quello che ti serve in auto per ricaricare veramente – e in modo efficace – i tuoi dispositivi in modo rapidissimo. Con una potenza di 37W, basterà pochissimo per rifocillare smartphone, smartband e tutti i dispositivi che ti servono.

Non solo, è dotato di ben due porte USB, questo significa che puoi ricaricare contemporaneamente fino a due device oppure – mentre uno lo ricarichi – l'altro lo alimenti, semplicemente.

Curato in dettaglio sotto il profilo del design, praticamente si fonde con l'automobile e ne diventa parte integrante. Un vero e proprio gioiellino tech, il caricatore da auto di Xiaomi, che porti a casa da Amazon ad appena 10€ circa (minimo 3 da ordinare). In più, le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: sono abbastanza certa che le disponibilità si esauriranno rapidamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

