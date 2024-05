Xiaomi POCO X6 Pro: smartphone FENOMENALE a POCHISSIMO su eBay

Hai messo da parte qualche soldo per avere uno smartphone di qualità ma ovviamente preferiresti risparmiare anche qualcosina? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il mitico Xiaomi POCO X6 Pro 5G a soli 297 euro, invece che 419 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice PIT10PERTE2024 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto pazzesco che ti permette di risparmiare la bellezza di 122 euro sul totale. È in questo caso avrai la versione più completa di questo smartphone, da ben 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Una vera bomba a un prezzo molto vantaggioso.

Xiaomi POCO X6 Pro 5G a prezzo sgretolato

Non ci sono dubbi, questo è uno dei migliori smartphone medio gamma che puoi acquistare e a questo prezzo è da prendere al volo. Gode del potentissimo processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra che con i suoi 12 GB di RAM garantisce una velocità incredibile. E puoi archiviare quello che vuoi grazia ben 512 GB di memoria interna.

Possiede un bellissimo DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici con una luminosità incredibile grazie all’HDR10+ e un aggiornamento velocissimo fino a 120 Hz. Possiede poi una bellissima tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP per scatti eccezionali e fotocamera frontale da 16 MP. In confezione troverai un caricabatteria da 67 W velocissimo con la ricarica turbo.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma credo che queste bastino per capire che siamo di fronte a un’ottima offerta da non farsi scappare. Quindi vai subito su eBay e acquista il tuo Xiaomi POCO X6 Pro 5G a soli 297 euro, invece che 419 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi inserire il codice PIT10PERTE2024 al momento del pagamento. Concludi l’ordine immediatamente per riceverlo entro pochi giorni senza alcun costo aggiuntivo.