Xiaomi POCO X6 5G (12GB/256GB) su eBay in SCONTO di 91€

Acquista uno smartphone dalle prestazioni incredibili spendendo molto meno del suo prezzo, grazie a questa promozione speciale. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Xiaomi POCO X6 5G a soli 238,50 euro, invece che 329,90 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice PIT10PERTE2024 al momento del pagamento.

Anche se non lo visualizzi, considera che il prezzo originale, che puoi vedere anche nello store ufficiale, è di quasi 330 euro. Per cui adesso puoi risparmiare circa 91 euro sul totale. Fai presto però perché ci sono poche unità disponibili e dato che il prezzo è allettante spariranno anche in fretta.

Xiaomi POCO X6 5G a prezzo sciolto su eBay

Oggi il prezzo la fa da padrone non ci sono dubbi. Tuttavia questo non è smartphone da sottovalutare, anzi ha delle caratteristiche da top level. Ad esempio monta un super processore con chip Snapdragon 7s Gen 2 che spinge sull’acceleratore. E troverai ben 12 GB di RAM in questa versione.

Pe quanto riguarda la memoria interna, uno degli aspetti più delicati, qui troverai ben 256 GB. Ha uno splendido DotDislay Flow AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz. Un sistema di fotocamere professionale da 64 MP e una fotocamera frontale da 16 MP. Monta una batteria da 5.100 mAh che si ricarica a 67 W e il caricatore è incluso.

Non perdere questa strepitosa occasione. Prima che tutto finisca vai su eBay e acquista il tuo Xiaomi POCO X6 5G a soli 238,50 euro, invece che 329,90 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice PIT10PERTE2024 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.