Xiaomi Poco X3 Pro è in offerta su eBay. Di base lo pagheresti più di 200 euro ma aggiungendo al momento del check out il codice “MIDAYSAGO21″ te lo porti a casa a soli 187,35€ il che è un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono gratuite e super veloci, non perdere l'occasione.

Cosa devi sapere su Xiaomi Poco X3 Pro

Uno smartphone completo di tutto che ti offre il massimo desiderabile: Xiaomi Poco X3 Pro è questo. Semplice e realizzato con materiali durevoli, può essere definito come lo smartphone dei compromessi. Non tanto perché ti nega qualche funzione, ma bensì perché il produttore ha impiegato meno attenzione dal lato estetico per darti il meglio dal punto di vista hardware. A tal proposito ti svelo un segreto: con la cover poi neanche si nota che non ha una scocca in vetro.

Ha un display immenso con risoluzione elevata: se hai sempre faticato a vedere e a leggere i contenuti non ti preoccupare perché con questo smartphone non sarà il caso. Ha un lettore d'impronte digitali integrato nel tasto d'accensione così lo sblocco è semplice e veloce, nonostante le dimensioni dello smartphone siano al di sopra della media.

Ha una fotocamera degna di nota con cui scatti fotografie pazzesche, un processore Qualcomm con 6 GB di RAM per poter giocare anche i tuoi games preferiti e 128 GB di memoria pronta all'utilizzo. Cosa gli manca? Assolutamente nulla.

La batteria da 5000mAh si alimenta in modo rapido, quindi lo carichi la notte e lo hai per tutto il giorno pronto ad assisterti. Infine ha anche il chip NFC integrato per pagamenti contactless.

Acquista subito il tuo Xiaomi Poco X3 Pro su eBay a soli 187,35€. Non ti scordare di inserire il codice “MIDAYSAGO21” in fase di pagamento per ottenere lo sconto in più. Le spedizioni sono veloci e soprattutto gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone