Xiaomi POCO X3 Pro a 224€ devi prenderlo a occhi chiusi. Immagina di poter comprare uno smartphone top di gamma al prezzo di un device entry level. Uno dispositivo estremamente potente, con a tanta RAM e memoria interna. Ecco, ora è possibile, ma a disposizione ci sono pochissimi pezzi: su Amazon questo gioiellino lo trovi a 224€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi POCO X3 Pro in offerta assurda su Amazon

Non saprei nemmeno cosa raccontarti come prima cosa, per permetterti di avere percezione di che affare puoi fare oggi. Potrei partire dalla batteria enorme da 5000 mAh, ma non posso trascurare il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 860, supportato addirittura da 8GB di RAM e 256GB di storage interno ultra veloce (di tipo UFS 3.1).

Ancora, come trascurare un display enorme da 6,67″ con risoluzione FHD e un refresh rate assurdo da 120Hz. Ecco perché, oltre a essere super potente in generale, è anche un perfetto smartphone da gaming.

Pensi abbia finito? Assolutamente no: sul posteriore hai un buon comparto fotografico, con il sensore principale da 48MP, affiancato a uno con grandangolo da 8MP, uno da 2MP di profondità e un altro ancora per le macro (sempre da 2MP).

A tutto questo aggiungi un sistema di ricarica rapida super rapido da 33W, la presenza dell'NFC (perfetto per i pagamenti con lo smartphone) e un design eccezionale e super accattivante.

Io credo che con 224€ non si possa davvero sperare di comprare qualcosa di nemmeno minimamente simile a Xiaomi POCO X3 PRO. Per questo, oggi è il momento di comprare il tuo nuovo smartphone top di gamma, direttamente da Amazon e in sconto assurdo. Completa subito l'acquisto e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Avresti voluto conoscere questa chicca in anteprima? Sai che le migliori le postiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?

