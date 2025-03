Xiaomi POCO Watch: lo smartwatch leggero, elegante e ricco di funzionalità

Se cerchi uno smartwatch alla moda, leggero e ricco di funzionalità avanzate, lo Xiaomi POCO Watch Ivory è la scelta perfetta per te. Grazie al suo design raffinato e al display AMOLED ad alta risoluzione, questo smartwatch è in grado di offrirti un’esperienza completa ed intuitiva e, grazie alle sue funzioni per la salute, diventerà un potente alleato per il tuo benessere.

Il POCO Watch è dotato di un ampio display AMOLED da 1,6″ con risoluzione elevata e vetro curvo 2.5D, che offre un’esperienza visiva davvero mozzafiato. Inoltre, grazie alla sua cornice ultra sottile, potrai visualizzare con estrema chiarezza tutte le informazioni di cui hai bisogni, dal fitness alle notifiche del tuo telefono.

Il suo design è studiato per essere ultraleggero e garantirti il massimo del comfort tutto il giorno. Questo smartwatch è così leggero che potresti persino dimenticarti di averlo al polso: è perfetto quindi se sei alla ricerca di un dispositivo pratico e discreto.

Se ami lo sport e desideri monitorare i tuoi spostamenti con precisione, il chip GNSS integrato ti consentirà di accedere ai sistemi di posizionamento satellitare GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou. Potrai quindi utilizzarlo mentre fai trekking o mentre stai passeggiando, ottenendo dati estremamente accurati sulla tua salute.

Questo smartwatch è dotato di classificazione 5 ATM per quanto riguarda la resistenza all’acqua, quindi potrai utilizzarlo anche mentre nuoti. Inoltre è dotato di sensori ottici professionali, ed è in grado di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue e tener traccia della frequenza cardiaca. In questo momento su Amazon è in offerta al 41%, e per questo potrai averlo a casa tua al costo eccezionale di 59,41 euro: non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile!