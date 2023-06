Xiaomi POCO M5: SOLO per OGGI sconto di 60€ sul Mi Store

Corri sul Mi Store Italia perché solo per oggi, 1 giugno 2023, acquisti lo Xiaomi POCO M5 a soli 129,90 euro, invece di 189,90 euro. In pratica stai risparmiando ben 60 euro dal prezzo di listino. Un’ottima occasione da non perdere se sei alla ricerca di uno smartphone piacevole da usare, ma allo stesso tempo economico. Tra l’altro hai anche inclusa la consegna gratuita direttamente a domicilio.

Dotato di 4GB di RAM e 64GB di ROM, è perfetto se ami giocare, chattare e consultare i social. Naviga online alla massima velocità disponibile grazie a una connessione dati avanzata e alla tecnologia WiFi di ultima generazione. Con il processore MediaTek Helio G99 hai tanta potenza e performance di livello grazie anche al processo di 6 nm. Il display DynamicSwitch FHD+ a 90Hz è fantastico.

Xiaomi POCO M5: oggi a soli 129€

Corri sul Mi Store perché solo per oggi ottieni lo Xiaomi POCO M5 a soli 129,90 euro, risparmiando 60 euro. Il suo design e le curve moderne sono davvero speciali e lo rendono anche piacevole da tenere in mano. Grazie alla tripla fotocamera principale con AI da 50MP i tuoi scatti sono sempre perfetti e ricchi di dettagli. Sfrutta la mega batteria da 5000 mAh per sfruttare questo smartphone in mobilità senza pensieri.

Vivi un’esperienza eccellente di gioco grazie alla frequenza di campionamento touch a 2040Hz. Velocità elevata di aggiornamento e velocità elevata di frequenza di campionamento significano uno schermo molto più reattivo al tocco e in grado di stare al passo con ogni movimento. Scegli questo ottimo smartphone. Solo per oggi è in offerta a 129,90 euro, invece di 189,90 euro. Acquistalo ora sul Mi Store Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.