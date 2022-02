Xiaomi POCO M4 Pro 5G a 159€ è un affare IMPENSABILE: pochi pezzi

L'eccezionale Xiaomi POCO M4 Pro 5G è quel terminale che non ti aspetti di poter portare a casa a meno di 200€. Uno smartphone bello e d'impatto sotto il punto di vista estetico, a sorprendere sono le prestazioni e la possibilità di accedere alla connettività ultra veloce a prezzo iper contenuto.

Se poi ci si aggiunge anche un corposo sconto, e da eBay puoi portarli a casa a prezzo bassissimo, allora l'affare è servito. Puoi prendere a 159€ appena l'edizione con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, ma in sconto c'è anche il modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria. Puoi averlo a 179€ appena. In ogni caso, godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità è super limitata.

Xiaomi POCO M4 Pro 5G in gran sconto su eBay

Un dispositivo che non scende a compromessi, se non sul prezzo. Un gusto estetico super accattivante e una scheda tecnica che va bene tanto per il più banale degli utilizzi quotidiani quanto per le intense sessioni di gaming.

Sotto la scocca, il potente processore Mediatek Dimensity 810 e una enorme batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Ottimo il display, che è un ampio pannello da 6,6″ con risoluzione FHD+ e refresh rate da 90Hz.

Sul posteriore, un comparto fotografico importante, composto da 2 sensori, con il principale da 50MP. Sul frontale invece c'è una selfie camera da 16MP.

Insomma, tutto quello che può servirti raccolto in una scocca che proprio non passa inosservata, indipendentemente dalla colorazione che sceglierai. Il tuo potente smartphone a prezzo bassissimo è Xiaomi POCO M4 Pro 5G. Scegli la configurazione di memoria che preferisci e completa l'ordine al volo per accaparrartelo:

