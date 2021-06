Xiaomi Poco M3 Pro torna in promozione su Amazon a soli 199,00€. Il prezzo di base viene reso nettamente più economico da un ribasso del 13% che corrisponde a uno sconto effettivo di 30,00€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Le specifiche tecniche di Xiaomi Poco M3 Pro

Xiaomi Poco M3 Pro è uno smartphone di fascia media che promette prestazioni d alta qualità a prezzo contenuto. Disponibile nella colorazione Power Black, il device si presenta con un design accattivante curato nei minimi particolari.

Il DotDisplay da 6.5 pollici di ampiezza assicura una visione dei contenuti ampia e immersiva. I bordi sono estremamente sottili e quindi rendono l'esperienza ancora più valida. Inoltre la risoluzione Full HD+ non è un elemento da sottovalutare e che non sempre è presente su smartphone di questo range di prezzo.

Il processore montato è un MediaTek Dimensity 700 che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. La memoria può essere espanda mediante MicroSD all'occorrenza.

Spicca il comparto fotografico che è costituito da una tripla fotocamera posteriore con intelligenza artificiale. La lente principale ha una risoluzione di 48 megapixel mentre le altre due consentono di scattare fotografie in modalità macro e di profondità. Anche la fotocamera frontale è degna di citazione con i suoi 8 megapixel selfie da urlo.

La batteria, poi, ha una valore tipico di 5000mAh che sono più che sufficienti ad affrontare una giornata intensa e si ricarica mediante ricarica veloce da 18 W.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 5G.

Puoi acquistare Xiaomi Poco M3 Pro su Amazon a soli 199,00€ in colorazione Power Black. Acquistandolo oggi lo riceverai in sole 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma effettuare in tempi standard.

Il dispositivo è altresì idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis: suddividi la spesa fino a 24 pratiche rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone