Xiaomi POCO F6 e F6 Pro: potenti novità già su Amazon e in MEGA PROMO

I nuovissimi, potenti e bellissimi, Xiaomi POCO F6 e F6 Pro li trovi già su Amazon. Interessante l’assenza di preordine e la presenza di una promo lancio sensazionale, che ti permetterà di averli super scontati, solo per poco tempo o fino a esaurimento delle scorte.

Xiaomi POCO F6 e F6 Pro su Amazon

I nuovi e fiammanti smartphone sono disponibili in promozione da oggi – 23 maggio – fino al 30 maggio alle ore 23.59. Con ogni probabilità, purtroppo, le scorte termineranno prima del naturale termine della campagna di lancio. Quindi, scegli il tuo modello preferito adesso e completa il tuo ordine: non c’è fase di preordine, quindi li riceverai molto rapidamente.

POCO F6 disponibilità in promozione:

8GB/256GB a partire a 389,90€ invece di 449,90€: disponibile in nero – verde – oro ;

– – ; 12GB/512GB a 419,90€ invece di 499,90€: disponibile in nero – verde – oro.

POCO F6 Pro in promozione:

12GB/256GB a 499,90€ invece di 579,90€: disponibile in bianco e nero ;

e ; 12GB/512GB a 549,90€ invece di 629,90€: disponibile in bianco e nero.

Nel momento in cui te li segnaliamo, tutti questi smartphone by Xiaomi sono venduti e spediti da Amazon in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Approfittane al volo, prima che le scorte finiscano, e porta a casa la potente novità a mini prezzo.