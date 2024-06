Xiaomi POCO F6 (con 12+512GB) costa solo 350€ con il COUPON ESCUSIVO!

Ecco finalmente lo sconto perfetto che ti farà cambiare smartphone. Con soli 350,10€, potrai infatti acquistare un vero e proprio top di gamma. Stiamo parlando di Xiaomi POCO F6, dotato di un sacco di caratteristiche impressionanti come lo schermo AMOLED. Il trucco sarà inserire il codice “PIT10PERTE2024” in fase d’acquisto! Scopriamo, ora, tutte le caratteristiche di questo smartphone.

Tutte le caratteristiche di Xiaomi POCO F6

Il suo display AMOLED da 6.67 pollici è dotato di un refresh rate di 120Hz che assicura una fluidità di movimento, ideale per i gamers più esigenti e gli amanti del cinema. Ma la vera chicca risiede sotto la scocca. Parliamo del Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, un processore che promette prestazioni strabilianti.

La memoria non è da meno, con 12GB di RAM e 512GB di storage interno, si rivela un campione del multi-tasking, capace di gestire con agilità un’ampia gamma di applicazioni e di custodire un tesoro di ricordi digitali senza mai esitare.

Per gli appassionati di fotografia, il POCO F6 offre un sistema fotocamera da 50 MP con OIS, capace di catturare immagini di alta qualità in ogni condizione di luce, e una fotocamera anteriore da 20 MP con AON per selfie super.

La vera novità è il sistema di raffreddamento LiquidCool 4.0 con IceLoop che mantiene il dispositivo fresco anche durante calde giornate d’estate, grazie a una struttura che favorisce un’efficiente dissipazione del calore.

E per chi ama la praticità, il chip NFC integrato trasforma il POCO F6 in un portafoglio digitale sicuro e pronto all’uso, per pagamenti contactless rapidi e protetti.

Ti ricordiamo che per prendere l’ottimo Xiaomi POCO F6 a un prezzo di appena 350,10€, dovrai inserire il codice “PIT10PERTE2024” nel carrello.