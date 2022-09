Xiaomi Poco F4 Gt: MINIMO STORICO su Amazon, sconto di 150€

Ci siamo, è arrivato il momento giusto per portarti a casa un bellissimo smartphone che ha raggiunto il minimo storico su Amazon. Stiamo parlando di Xiaomi Poco F4 Gt che oggi paghi solo 549,96 euro.

Questo smartphone è veramente esagerato. In questa versione, che mi sento di portare alla tua attenzione, gode di una RAM di 12GB e una capacità di archiviazione di 256GB. Praticamente un mostro di prestazioni in cui potrai tenere foto, video e app senza pensare allo spazio che si esaurisce.

Uno smartphone di fascia alta a un prezzo mai visto. E infatti questo sconto non si vedrà ancora per molto. Non farti sfuggire questa occasione più unica che rara e metti subito nel tuo carrello Xiaomi Poco F4 Gt a 549,96 euro, invece che 699,90 euro.

Xiaomi Poco F4 Gt: una bestia con cui potrai fare di tutto

Xiaomi Poco F4 Gt monta il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8. Uniti alla RAM da 12Gb ti consentiranno di giocare a piena potenza, con risoluzione al massimo, senza lag, a tutti i giochi più recenti. È stato appositamente studiato per avere i controlli touch sullo schermo precisi e veloci a ogni pressione.

Ha una batteria enorme a doppia cella da 4700 mAh che ti accompagnerà per tutto il giorno, anche se lo spremerai fino all’osso. Poi, grazie alla ricarica super veloce, in appena 17 minuti passa dallo 0% al 100%. Anche mentre lo stai usando, per esempio mentre giochi, potrai caricarlo completamente con solo 10 minuti in più.

Il display AMOLED da 6,67 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz con oltre 1 miliardo di colori. È dotato anche di un audio stupendo, con doppio tweeter e doppio woofer indipendenti.

Sali sul treno prima che sia tropo tardi. Acquista subito Xiaomi Poco F4 Gt a 549,96 euro. Potrai scegliere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.