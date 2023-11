XIAOMI phon SMART, controllo della temperatura e prezzo SHOCK

Non scendere a compromessi, quando si parla di prodotti per lo styling. So che molte volte sono costosi ma con Xiaomi tutto diventa possibile e il phon Ionic Hair Dryer ne è l’esempio lampante. Questo prodotto è rivoluzionario, piccolo e utilissimo anche quando sei in viaggio.

Anche se non è segnalato lo sconto, ti faccio sapere che il prezzo di listino sfiora i 50 euro solitamente. Se quindi ne vuoi approfittare, collegati su Amazon e con un click fallo tuo a 38€, non puoi sbagliare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi: il phon smart per avere una capigliatura sempre perfetta

Le dimensioni compatte rendono questo phon un vero gioiellino da poter usare in casa ma anche in viaggio. Tuttavia non farti illudere: non è come quelli che trovi negli hotel che hanno pochissima potenza. Con questo, in verità dei fatti, puoi asciugare anche la massa più elevata di capelli che hai senza problemi.

Sono diversi i vantaggi di questo prodottino ma tra tutti il più degno di nota è il controllo costante della temperatura. Non vengono mai superati i 57°C per poter asciugare i capelli in modo rapido, professionale ma in totale sicurezza. Infatti il pericolo di bruciarli con fonti di calore troppo elevate è dietro l’angolo con altri dispositivi analoghi.

Arriva con il suo diffusore, ha un’impugnatura antiscivolo e comoda, il peso è super ridotto e per dirtele tutte ha anche una tecnologia al suo interno che riduce il rumore.

Che altro dirti, se vuoi un phon che ne valga la pena questo è quello da acquistare oggi. Non perdere neanche un secondo e collegati su Amazon per acquistare il tuo gioiellino Xiaomi a soli 38€.

