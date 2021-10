Xiaomi per veri fan: 5 gadget a meno di 20€ da NON PERDERE

Sei un vero fan di Xiaomi e conosci tutti i prodotti del suo ecosistema? Ne sei sicuro? Scommetto che non hai mai visto queste 5 gadget, tutti a meno di 20€, che ho trovato su Aliexpress. C'è persino un sistema per bere dell'ottima birra: dai un'occhiata al terzo prodotto!

Xiaomi: 5 prodotti per veri appassionati

Il bello del colosso cinese è che è riuscito a creare un ecosistema di prodotti enorme, fatto da centinaia di dispositivi, non solo di elettronica. Com'è possibile? Semplice, la compagnia collabora con piccoli (e promettenti) produttori per la realizzazione di device che costano poco e hanno eccezionale qualità.

Il primo gadget ce l'ho anche io ed è utilissimo. Inserisci la punta di questa speciale penna nell'acqua che sei solito bere e – immediatamente – ne scopri la durezza (la quantità di residuo fisso). In questo modo, potrai sapere ad esempio se la tua caraffa filtrante funziona oppure capire per quale motivo la tua acqua ha un saporaccio. Un gioiellino (super affidabile, l'ho testato un sacco di volte) che porti a casa a 11,88€ con spedizioni assolutamente gratis.

Il secondo prodotto è una borraccia – anzi un termos – intelligente. Una capienza di mezzo litro all'interno della quale inserisci le tue bevande preferite. Che siano fredde o calde, non dovrai preoccuparti perché la temperatura sarà mantenuta per ore. La sua parte smart sta tutta nel tappo: un display LCD e un termometro ti aiuteranno a sapere sempre l'esatta temperatura. Disponibile in nero, blu oppure rosso: la porti a casa a 14€ circa appena, spedizioni gratis.

Il terzo gadget è, come promesso, un sistema per bere dell'ottima birra, in ogni momento. Si tratta di un dispositivo per creare schiuma, buona e densa come al pub. Super corposa, potrai godertela ogni volta che vuoi. Basterà mettere il tuo bicchiere sul dispositivo, premere un pulsante e lui farà il resto. Un prodotto bello da regalare o regalarti: lo porti a casa a 16€ circa appena con spedizioni di 2,84€.

Il quarto prodotto è un ottimo timer da cucina (e non solo) di design. Un dispositivo bello, elegante e curato in ogni dettaglio. A renderlo speciale è che – nonostante sia digitale – lo avvii ruotando la sua ghiera. Non manca un comodo magnete, per attaccarlo ad esempio al muro, la possibilità di regolare il volume del suono (su tre livelli) e – ovviamente – un display. Un gioiellino che prendi a 9€ circa appena con spedizioni di 1,75€ appena.

L'ultimo prodotto è forse il più particolare, quello che non ti aspetti. Un sistema di pulizia del water. Uno scovolino, con custodia antiodore, realizzato con setole in silicone super fitte, ma anche morbide: raggiungi ogni angolo del water. Questo interessante dispositivo lo prendi a 12€ circa appena con spedizioni di 1,93€.

Visto? Sono sicura che questi prodotti dell'ecosistema Xiaomi non li avevi mai visti. Il bello è che li trovi tutti su Aliexpress a prezzo ridicolo: meno di 20€.