Xiaomi per un altoparlante SMART che funziona anche come sveglia (-43%)

Un prodotto intelligente sotto tutti i punti di vista, non c’è niente da dire sul suo conto. Lo Smart Speaker di Xiaomi è un gioiellino 2 in 1 se vuoi definirlo così e fa la differenza in casa. Lo puoi mettere in sala, in camera e persino sul comodino o sulla scrivania. Il risultato è bello e funzionale in tutti i sensi.

Collegati proprio ora su Amazon dove approfitti dello sconto del 43% per risparmiare tantissimo e far diventare tuo questo prodottino a soli 28,50€. Aggiungilo al carrello al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smart Speaker Xiaomi: musica e sveglia e tanto altro ancora

Dimensioni compatte e design super moderno e bello. Lo Smart Speaker di Xiaomi è un gioiellino da usare in ottale libertà e senza limitazioni. Come ti ho già detto, lo puoi mettere un po’ dove vuoi e non farne a meno. Oltre ad essere di ottima qualità ha questo orologio integrato che rende sempre facile sapere che ora è, anche in piena notte.

Lo colleghi via Bluetooth al tuo dispositivo e non ne fai mai a meno. La musica è di alta qualità e suona forte e potente senza distorsioni. Completamente compatibile con Google Assistant ha anche un modulo IR al suo interno quindi diventa il tuo HUB per gestire tutti i dispositivi intelligente che hai in casa e che sono compatibili con l’assistente di Google.

Come puoi vedere, in realtà è un prodotto 3 in 1 di cui non fare assolutamente a meno. Cosa stai aspettando allora? Collegati al volo su Amazon dove puoi fare questo smart speaker di Xiaomi tuo a soli 28,90€ con lo sconto del 43% in corso.

