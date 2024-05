Xiaomi Pad 6 + Smart Pen 2: BUNDLE POTENTE (-60€)

Vuoi risparmiare 60 euro acquistando l’ottimo e potente Xiaomi Pad 6 con la Xiaomi Smart Pen 2 pratica e utilissima? Allora non farti scappare questa offerta sul Mi Store. In esclusiva eccezionale risparmi 60 euro e ti assicuri un’abbinata vincente per produttività e intrattenimento.

Un’ottima occasione da prendere al volo prima che le scorte terminino. La versione del tablet è da 6GB di RAM e 128GB di ROM, perfetta per fare ogni cosa senza limiti. Invece, la penna smart è di seconda generazione, quindi ancora più precisa e avanzata rispetto al modello precedente.

Xiaomi Pad 6 + Xiaomi Smart Pen in bundle speciale

Questo è il momento perfetto per acquistare lo Xiaomi Pad 6. Infatti, sul Mi Store è in bundle perfetto con la Xiaomi Smart Pen 2. Risparmi 60 euro e ti assicuri un’accoppiata vincente per fare tutto ciò che vuoi sull’ottimo display WQHD+ a 144 Hz da 11 pollici.

Le prestazioni sono incredibilmente avanzate grazie al processore Qualcomm Snapdragon 870 per gestire anche impostazioni complesse, attività energivore e giochi dalla grafica elevata. Pensa, è in grado di supportare benissimo anche l’editing di video 4K.

La mega batteria da 8840 mAh assicura un’autonomia incredibile. Lo utilizzi lontano da casa senza alcuna preoccupazione. In soli 99 minuti ottieni una ricarica al 100%. Cosa aspetti? Vai sul Mi Store! Acquista questo bundle a soli 439,89 euro, invece di 499,89 euro.