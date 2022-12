Xiaomi Pad 6 e 6 Pro: due nuovi ed interessanti tablet all'orizzonte

Xiaomi non si è mai distinta per il numero di tablet messi in commercio, almeno fino ad ora. Dopo il lancio del Mi Pad 4 nel 2018, l’azienda non ha rilasciato alcun nuovo modello fino al 2021, lasciando che trascorressero ben 3 anni.

Tuttavia, nell’agosto dello scorso anno, la società ha lanciato Xiaomi Mi Pad 5 ed ufficializzerà il suo diretto successore nel 2023. Prima del rilascio di Mi Pad 5, il produttore si è concentrato soprattutto su unità di fascia media.

Cosa sappiamo al momento su Xiaomi Pad 6 e 6 Pro

Lo scorso maggio, Xiaomi Pad 6 è apparso nel database delle certificazioni CEE. Ci sono anche rapporti secondo cui questa serie di tablet avrà ben quattro modelli distinguibili con le sigle L81, L81A, L82 ed L83, che dovrebbero corrispondere a Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G ed un tablet Redmi. Il nome in codice dello Xiaomi Pad 6 è “Pipa” ed il modello è “M82”. Secondo gli ultimi rapporti, il device sarà equipaggiato con il chipset Snapdragon 870, ottimo anche in termini di efficienza energetica e con conseguente maggiore durata della batteria.

Xiaomi Pad 6 Pro, con il nome in codice “Liuqin” ed il modello “M81”, avrà il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un pannello AMOLED a 120Hz da 1880 x 2880 pixel, due fotocamere sul retro (una principale ed una lente di profondità) a cui si aggiunge una fotocamera frontale. Non mancherà un sistema di 4 altoparlanti per un suono avvolgente, così come il supporto per stilo, tastiera ed il sensore NFC. I due tablet Xiaomi dovrebbero arrivare presto in Cina ma non si esclude la disponibilità in Europa, vi terremo aggiornati su eventuali risvolti.