Xiaomi Pad 6: a QUESTO PREZZO è il tablet da prendere per Natale

Lo Xiaomi Pad 6 è uno dei migliori tablet Android sul mercato e, grazie a questa nuova offerta eBay, diventa un vero e proprio best buy.

Xiaomi Pad 6 è in offerta: a questo prezzo è un best buy

Tra i tablet Android, uno dei migliori modelli su cui puntare è lo Xiaomi Pad 6. Il tablet è dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 870, ottimo per la fascia media, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Da notare anche una batteria da 8.840 mAh, con ricarica rapida da 33 W, e un display QHD+ con diagonale di 11 pollici e refresh rate di 144 Hz. Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI 14. Da notare anche la presenza di quattro altoparlanti Dolby Atmos.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi Pad 6 al prezzo scontato di 327 euro, con possibilità di scegliere tra più colorazioni ed anche di pagare in 3 rate con PayPal. Per sfruttare l’offerta è sufficiente aggiungere il codice sconto PIT10PERTE2023 al carrello prima di completare l’ordine. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

