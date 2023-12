Xiaomi Pad 6: 100€ di SCONTO su Unieuro in questo momento

I Natalissimi di Unieuro sono l’iniziativa più fantastica dell’anno. Tantissime offerte, per te o come idee regalo, ti stanno aspettando. Tra tutte ne abbiamo scovato una davvero interessante. Acquista lo Xiaomi Pad 6 con 100 euro di sconto immediato! Si tratta di un’occasione irripetibile che trovi online proprio in questo momento, salvo esaurimento scorte anticipato. La consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio sono le due opzioni disponibili.

Xiaomi Pad 6: un vero top di gamma a prezzo entry level

Con lo Xiaomi Pad 6 128GB ti assicuri un tablet top di gamma. Grazie al volantino I Natalissimi di Unieuro lo acquisti a un prezzo entry level. Il display da 11 pollici Ultra HD con frequenza di aggiornamento a 7 livelli da 144Hz è decisamente spaziale. Super immersivo e fluido, offre un’esperienza utente dinamica e sempre perfetta. Il processore Qualcomm Snapdragon 870 completa l’opera portando le prestazioni a un livello di potenza incredibile.

Acquistalo ora a soli 329,90 euro, invece di 429,90 euro. Sono 100 euro di sconto immediato in questo momento su Unieuro. Selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, acquisti subito e paghi in 3 rate a tasso zero da soli 109,96 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.