Xiaomi Pad 5 in super sconto sul Mi Store per il Winter Sale

L'occasione giusta se vuoi acquistare un tablet efficiente e di qualità che saprà regalarti tantissime soddisfazioni. Metti nel carrello il nuovo Xiaomi Pad 5 a soli 349,90 euro, invece di 399,90 euro e portati a casa un vero portento di potenza e velocità. Non solo diventerà il tuo compagno di viaggio per il lavoro e altre attività quotidiane, ma saprà intrattenerti con il suo speciale display ultra fluido da 120Hz di refresh rate. Potrai guardare video, film, serie TV e giocare come mai prima d'ora.

Xiaomi Pad 5: l'offerta del giorno sul Mi Store

Cogli al volo l'offerta del giorno sul Mi Store e goditi gli sconti del Winter Sale. Acquista il tuo nuovo Xiaomi Pad 5 6GB+128GB a soli 349,90 euro, anziché 399,90 euro. Stiamo parlando del tablet Android per eccellenza capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Scopri cosa ha da offrirti e lasciati sedurre da questo insuperabile modello.

Il suo display da 11″ ad alta risoluzione non teme proprio nessuno. Ampio e luminoso, riesce a coinvolgerti al massimo durante le sessioni di gioco o mentre guardi un film. Inoltre, la visione è ottimizzata dal suo formato che è a 16:10. Con oltre un miliardo di colori, tutto quello che riproduce è messo in risalto in ogni suo minimo particolare. Infine, il display a luce blu ridotta proteggerà i tuoi occhi. Grazie al sensore di luce ambientale dedicato, ti garantirà un adattamento preciso a qualsiasi ambiente e illuminazione.

Anche l'audio ha molto da dire con i suoi quattro altoparlanti regolati dalla tecnologia Dolby ATMOS che regalano un surround straordinario e di sicuro impatto. Cambia il tuo modo di ascoltare musica, di vedere un film o di giocare al tuo videogames preferito. Immergiti in quello che ascolti godendo la migliore resa audio.

Infine, lasciati sorprendere dall'estrema reattività e velocità di questo tablet che è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 860. Elaborazione da 7nm, prestazioni migliorate notevolmente e massima potenza sempre, in qualsiasi condizione.

