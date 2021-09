Xiaomi Pad 5 è stato appena svelato ufficialmente per il mercato italiano. Intanto, abbiamo avuto modo di provare l'edizione global del tablet, un vero e proprio concentrato di tecnologia, votato alla produttività: eccolo nella nostra recensione.

Xiaomi Pad 5 in prova: la recensione

Un appeal che non potrebbe essere più premium. Il gioiellino del colosso cinese si è fatto attendere, ma ne è valsa la pena. Basta prenderlo in mano per apprezzarne la qualità dei materiali di costruzione e la marcata volontà di creare un prodotto che fosse di fascia superiore: un tablet votato alla produttività, perfetto per studiare e lavorare e compatibile con la sua Xiaomi Smart Pen.

Il display, dopo il design, è la seconda cosa a colpire di questo pannello. Sono abituata a usare un iPad Pro, non mi faccio impressionare facilmente. Si tratta di un pannello da 11″ con cornici abbastanza ridotte e una risoluzione WQHD+. Il refresh rate da 120Hz, insieme al supporto della gamma di colori DCI-P3 e al Dolby Vision, sono presupposti perfetti per un'esperienza di visione interessante.

E devo ammettere che, non importa quanta luce ci sia intorno, questo dispositivo non ha mai deluso quanto a visibilità e resa dei colori, anzi. Inoltre, c'è una tecnologia di riduzione dell'emissione di luce blu, che dovrebbe aiutare ad affaticare meno la vista. Non so quanto funzioni, ma di fatto non ho mai patito fastidio agli occhi anche dopo diverse ore di utilizzo e so bene cosa significa patirli: mi è successo con un paio di Chromebook, forse di fascia un po' troppo bassa.

A completare l'esperienza visiva c'è l'audio. Un audio che non comprendi fino in fondo fino a quando non accendi qualcosa: ci sono ben 4 speaker, posizionati intorno allo schermo. Non manca il supporto al Dolby Atmos e non ci si può proprio lamentare: un volume alto, limpido e bassi ben definiti. Ho avuto lo stesso effetto “WOW” di quando provai per la prima volta il suono di iPad Pro di prima generazione, nell'ormai lontano 2015: non mi aspettavo tali performance allora e non me l'aspettavo oggi, su un prodotto che prendi a questo prezzo.

Verniamo a quello che interessa di più di questo device: le sue performance. Bene, il suo cuore pulsante è il processore Snapdragon 860 in abbinata a 6GB di RAM e – per l'edizione che ho provato io – a 128GB di spazio di archiviazione.

Quando un processore di questo tipo è abbinato a un refresh rate da 120Hz, se il sistema operativo è ben ottimizzato, l'utilizzo non potrebbe essere più piacevole e così è stato. A bordo di questo tablet c'è Android 11 sotto interfaccia utente MIUI Global 12.5.2: un sistema sufficientemente ben ottimizzato da permettere un'esperienza d'uso eccellente.

Xiaomi ci ha messo impegno: non ha preso la sua MIUI, allargandola perché stesse bene su un tablet. Al contrario: l'ha ottimizzata al fine di permettere a quello che è un hardware promettente di offrire il massimo possibile su un pannello più ampio. Non ho lavorato nel vero senso del termine con Pad 5, ma l'ho usato ogni volta che mi staccavo dal PC per navigare su Internet, guardare video, navigare su Internet, girare sui social, scaricare e usare le applicazioni che mi servivano. Ho aperto moltissimi allegati delle mail, anche di lavoro, e mai ho riscontrato blocchi o incertezze. Anzi, dalla sua reattività ho sempre percepito che gli avrei potuto chiedere molto di più, almeno quanto ho chiesto in passato ad iPad Pro.

Questo device ha tutte le carte in tavola per accompagnarti durante studio e lavoro, inclusa una batteria da 8720 mAh, che porta a sera con un uso veramente intenso e la supera con utilizzo più blando. In confezione trovi anche l'adattatore per la ricarica rapida da 22,5W. Per quello che riguarda l'uso che ne ho fatto io (che definirei medio) ho effettuato la ricarica del tablet due volte in una settimana.

Sotto il punto di vista del comparto fotografico, non gli si chiedono i miracoli e infatti non ce ne sono. C'è un sensore da 13MP sul posteriore che può prestarsi perfettamente – nell'ottica della produttività – per scansionare documenti. Non a caso c'è una feature apposita. Sul frontale, c'è una camera da 8MP che risulta perfetta per le videochiamate.

Infine, degna di nota è la compatibilità con accessori che ne aumentano il potenziale come la Xiaomi Smart pen, la cover magnetica e non solo.

Xiaomi Pad 5, la prova: giudizio finale

In questo momento, credo che Xiaomi Pad 5 sia l'unica vera alternativa economica, che può fare concorrenza diretta ad iPad. Certo, ci sono compromessi: manca il Touch ID (o un Face ID, ma non voglio esagerare) e il pannello – anche se eccezionale – non è un OLED.

Paragonando però questo tablet, con un paio di compromessi, a un iPad Pro 11 il fatto che costi più o meno 1/3 è il dato che ha più importanza.

Ottime prestazioni, un design premium, scheda tecnica da top di gamma e un display che è decisamente bello e reattivo. Per me, un po' sottovoce, Xiaomi Pad 5 si può definire un vero e proprio “iPad Pro Killer“. Se deciderai di prenderlo in promozione, risparmiando ulteriori 100€ sul prezzo ufficiale, allora l'affare sarà garantito. Nel paragrafo seguente ti spiego come fare in anteprima con Goboo.

