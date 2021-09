Xiaomi Pad 5: in Europa SOLD OUT in 10 minuti

Xiaomi Pad 5 è andato Sold Out in meno di 10 minuti durante sua prima vendita in Europa. Ricordiamo che l'OEM cinese ha presentato il suddetto tablet premium nel vecchio continente pochi giorni or sono. In Cina invece, il terminale è stato annunciato un mese fa.

Xiaomi Pad 5: tutti pazzi per il nuovo tablet

Il gadget è stato messo in vendita il 23 settembre. Apparentemente, la società cinese ha valutato male l'interesse per il dispositivo poiché è stato completamente esaurito in meno di 10 minuti su tutti i canali. L'azienda non si aspettava una simile accoglienza nel nostro territorio.

Sebbene non conosciamo il numero di unità che sono state rese disponibili per questa vendita, il dato riflette la forte domanda per il tablet. Per essere un prodotto del genere infatti, questo è sorprendente, ma poiché l'era della pandemia ha visto un picco nella domanda delle suddette tavolette, questi numeri non dovrebbero stupirci più di tanto.

Inoltre, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che la compagnia asiatica ha aggiornato la sua gamma di tablet. Non possiamo inoltre ignorare il fatto che a € 299 / £ 299, il Pad 5 è super conveniente. Il design elegante, l'hardware decente e il prezzo aggressivo hanno sicuramente contribuito alla forte richiesta da parte dell'utenza.

Come “remind me”, Xiaomi Pad 5 è dotato di un ampio schermo LCD da 11 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, un'elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz, 275 PPI e un rapporto di contrasto di 1500:1. Il device è alimentati dal processore Snapdragon 860 abbinato a 6 GB di RAM. L'articolo è disponibile in due opzioni di archiviazione: 128 GB e 256 GB.

Il Pad 5 eccelle anche nel reparto fotografico, con una singola lente da 13 MP con flash LED sul retro. Per i selfie, c'è una singola ottica da 8 MP nella parte anteriore che supporta anche lo sblocco con il viso. Dispone inoltre di quattro altoparlanti integrati.

Infine, racchiude una batteria da 8720 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W. Funziona con il nuovo sistema operativo MIUI For Pad. Questo offre funzionalità interessanti come nuovi metodi di input personalizzati, schermi divisi, finestre piccole, finestre parallele e altre funzioni.

Per ora, non si sa ancora quando il tablet sarà di nuovo in vendita.