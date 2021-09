Xiaomi Pad 5 con Smart Pen e Flip Case in regalo: OFFERTA LIMITATA!

Xiaomi Pad 5 è il nuovo tablet dell’azienda cinese che sfida apertamente gli iPad di Apple, potendo contare su un comparto hardware di prim'ordine e su una ghiotta offerta che ti permetterà di ricevere in regalo anche l'indispensabile Xiaomi Smart Pen (primi 100 acquisti) e la comoda flip case (primi 1000 ordini).

Ancora non sei convinto? Sappi che cogliendo al volo questa occasione potrai godere di un notevole risparmio grazie ai seguenti prezzi early bird:

versione 6+128 a 299 dollari ( 253€ ) – usando il codice sconto MIPAD45 vengono scontati ulteriori 45€ per i primi 600 pezzi

) – usando il vengono scontati ulteriori 45€ per i primi 600 pezzi versione 6+256 a 349 dollari (295€) – usando il codice sconto MIPAD45 vengono scontati ulteriori 45€ per i primi 600 pezzi

Non perdere tempo prezioso: acquista subito il tuo Xiaomi Pad 5 su AliExpress.

Xiaomi Pad 5: l'eccellenza nelle tue mani

L'ottimo Pad 5 di Xiaomi può contare su un display da 11 pollici con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel (WQHD+). Massima qualità e fluidità delle immagini grazie ad una frequenza d'aggiornamento di 120Hz ed al sistema Dolby Vision.

Una fruizione del suono senza eguali: l'audio surround restituito dai 4 altoparlanti porterà il cinema direttamente a casa tua.

Prestazioni al top, merito del processore Qualcomm Snapdragon 860 al cui fianco agisce anche la performante GPU Adreno 640. Potrai scegliere tra il modello con memoria interna da 128GB o, in alternativa, è disponibile la versione da 256GB. In entrambi i casi, non mancheranno ben 6GB di RAM che metteranno al tuo servizio un device pronto e scattante in ogni occasione.

Nessun limite anche per quanto riguarda il comparto fotografico, considerando la camera posteriore da 13 megapixel e quella frontale da 8 megapixel, con possibilità di registrare video in fullHD.

Xiaomi Pad 5 si caratterizza per dimensioni di 254,69 x 166,25 x 6,85 mm: minimo ingombro e portabilità assicurata. Terminiamo parlando della capiente batteria da 8.720 mAh che gode della ricarica rapida a 22,5 Watt: il caricabatterie è ovviamente incluso nella confezione, dettaglio non trascurabile ultimamente.

Affrettati: metti nel carrello il tuo Xiaomi Pad 5 e lasciati stupire dalla potenza di questo incredibile tablet.