Xiaomi Pad 5: l'unica alternativa economica all'iPad a 300€

È inutile girarci intorno, l’unica vera alternativa economica al tanto amato Apple iPad è lo Xiaomi Pad 5. Grazie alla speciale promozione offerta da eBay oggi stesso metti nel carrello la versione da 256GB a soli 332 euro, invece di 439 euro.

Un’occasione davvero unica al mondo per avere un grandissimo tablet, potente ed efficiente, a un prezzo fantastico. Per ottenere questo prezzo dovrai inserire nell’apposita sezione del check out il codice coupon “PIT10PERTE2022“.

Inoltre, se vuoi pagare il tuo nuovo Xiaomi Pad 5 a rate potrai farlo selezionando il metodo di pagamento PayPal. In questo modo dividerai l’importo in 3 tranche senza nemmeno dover fornire una garanzia per attivare questo mini finanziamento.

Xiaomi Pad 5: super offerta su eBay con il codice coupon

Grazie al codice coupon “PIT10PERTE2022” oggi stesso acquisti il fantastico Xiaomi Pad 5 da 256GB a soli 332 euro, invece di 439 euro. Un’occasione unica da non lasciarsi scappare visto che si tratta dell’alternativa economica al blasonato iPad di Apple.

Il vantaggio di scegliere Xiaomi è il suo ecosistema, ottimizzato proprio per il display da 11 pollici 16:10 ad alta risoluzione. Il sistema Android sembra proprio essere nato per i tablet grazie alla MIUI 13. Il refresh rate da 120Hz garantisce fluidità e visione sempre al top.

La potenza è di casa grazie al processore installato che non bada a spese quando si tratta di prestazioni. Stiamo parlando dell’incredibile e pluripremiato Qualcomm Snapdragon 860. Con la sua imbattibile elaborazione da 7nm non teme nessuno.

Abbinando lo Xiaomi Pad 5 alla sua pratica Smart Pen trasformi il suo schermo in un pratico foglio di carta, ma con tutti i vantaggi del digitale. Con la ricarica magnetica wireless sarà sempre pronta per essere utilizzata e i sensori restituiscono una sensazione alla pressione come se si stesse scrivendo con una penna.

Non perdere una delle migliori occasioni di eBay. Metti subito nel carrello lo Xiaomi Pad 5 256GB a soli 332 euro, invece di 439 euro. Ottieni questo prezzo super speciale inserendo il codice coupon “PIT10PERTE2022” prima del check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.