Xiaomi Pad 5 da 256GB a PREZZO ASSURDO solo su eBay, tuo a 201€

Hai deciso di acquistare un tablet che sia performante e garantisca quindi anche una lunga durata nel tempo senza però svenarti? Allora vai immediatamente su eBay e metti nel tuo carrello Xiaomi Pad 5 a soli 201,69 euro, invece che 400 euro circa. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale PIT10PERTE2024 al momento del pagamento.

Ebbene sì, non ci sono errori e non stai sognando. Siamo di fronte a uno sconto pazzesco che ti permette di risparmiare tantissimo, quasi 2oo euro sul totale. E con questo tablet dalle prestazioni eccellenti potrai farci di tutto senza sacrifici. Una vera bomba da non perdere.

Xiaomi Pad 5: a questo prezzo è un best buy assoluto

Non ci sono dubbi a una cifra così bassa è sicuramente l’offerta migliore della categoria di oggi. Anche perché Xiaomi Pad 5 si presenta con il potente processore Snapdragon 680 supportato da ben 6 GB di RAM e una memoria interna da ben 256 GB. Questo vuol dire che non avrai problemi di nulla, e ci puoi fare veramente di tutto.

Ha un bellissimo e generoso display da 11 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, uno spessore di appena 6,85 mm e un peso di soli 511 grammi. Possiede una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 8 MP. Gode poi di 4 altoparlanti potenti che regalano un suono preciso. E ha una mega batteria da 8720 mAh in grado di durare per tantissimo tempo.

Fai alla svelta perché un’offerta del genere non può durare a lungo. Perciò prima che scada vai su eBay e acquista il tuo Xiaomi Pad 5 a soli 201,69 euro, invece che 400 euro circa. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale PIT10PERTE2024 al momento del pagamento. Concludi subito l’ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.