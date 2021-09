I prezzi dei futuri Xiaomi 11 Lite 5G NE, Pad 5, e perfino della Smart Pen sono appena emersi online a poche ore di distanza dal debutto ufficiale.

Xiaomi: cosa presenterà il brand fra poco?

L'OEM cinese svelerà la serie Xiaomi 11T, 11 Lite 5G NE e Mi Pad 5 più tardi oggi attraverso un evento di lancio globale. Prima della presentazione, MySmartPrice ha collaborato con l'informatore Ishan Agarwal per condividere i prezzi dei futuri Mi 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE, Pad 5 e Smart Pen per i mercati europei.

La nuova fuga di notizie rivela che lo Xiaomi 11T alimentato da Dimensity 1200 sarà disponibile in due opzioni con 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 256 GB di storage. Questi modelli avranno un prezzo rispettivamente di 549 euro (~$648) e 599 euro (~$707).

Lo Xiaomi 11T Pro con il SoC Snapdragon 888 arriverà anche in due varianti: 8 GB di RAM + 128 GB e 8 GB di RAM + 256 GB di spazio. Entrambi dovrebbero ora avere un prezzo di 649 euro (~$766) e 699 euro (~$825), rispettivamente.

Lo Snapdragon 778G che alimenterà l'11 Lite 5G NE dovrebbe arrivare in due opzioni: 8 GB di RAM + 128 GB e 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. È probabile che queste versioni abbiano un prezzo rispettivamente di 349 euro (~$412) e 399 euro (~$471).

Venendo al tablet Pad 5, arriverà in un'unica opzione di 6 GB di RAM + 128 GB di storage disponibile. È probabile che costi 399 euro (~$471). Il tablet sarà guidato dal processore Snapdragon 860 di Qualcomm. Infine, lo stilo Smart Pen per il terminale in questione dovrebbe costare ben 99 euro (~$117).

Cosa ne pensate di questi prezzi? Ritenete che possano essere quelli ufficiali? Ancora poche ore e lo scopriremo.

