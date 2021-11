Xiaomi: ottimi auricolari in gran sconto su Amazon, solo 16€

Gli eccezionali auricolari senza fili Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic li porti a casa a prezzo assurdo da Amazon, grazie ai super sconti del momento. Portali a casa a 16,99€ e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Xiaomi: eccezionali auricolari in gran sconto su Amazon

Il prodotto che mette perfettamente d'accordo prezzo e prestazioni. Il wearable che, grazie al design in ear, è perfetto per l'uso quotidiano, ma anche per lo sport. Li colleghi allo smartphone attraverso il Bluetooth 5.0 e godi di ottima qualità audio e possibilità di effettuare chiamate senza problemi.

I comandi touch ti permettono di usare rapidamente le gesture abilitate al tocco per cambiare brano o rispondere al telefono: tutto senza toccare lo smartphone. Anzi, con doppio tocco puoi anche richiamare l'attenzione dell'assistente vocale.

Il case di ricarica protegge il wearable mentre non lo usi e non solo: li ricarica, aumentandone esponenzialmente l'autonomia energetica. Quando ti servono, basta prenderli (uno oppure entrambi) e si collegano in automatico allo smartphone (o altro dispositivo) al quale sono abbinati.

Non scendere a compromessi per avere un buon prezzo, scegli la qualità degli Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic, ottimi auricolari senza fili. Completa l'ordine al volo da Amazon per averli a 16,99€, godendo anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.