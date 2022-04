Xiaomi, offerte Primavera Amazon: 5 gadget a meno di 40€, IMPERDIBILI

Le offerte di primavera Amazon arrivano anche anche sui più particolari e interessanti gadget tech di Xiaomi. Ne ho selezionati 5, tutti sotto i 40€, che – una volta provati – diventano degli autentici mai più senza.

C'è di tutto e per un sacco di scopi: dai un'occhiata, scegli il tuo preferito e completa l'ordine al volo per approfittarne. Su tutti, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: ottimi gadget alle offerte di Primavera Amazon

Una selezione di 5 chicche, non smartphone e nemmeno auricolari, ma dispositivi da utilizzare in tutt'altri ambiti. Super utili, oltre che di alta qualità, si prestano perfettamente per semplificare il quotidiano.

Il primo prodotto è il compressore portatile 150PSI di nuova generazione. Funziona in modo totalmente automatico, è dotato di batteria integrata per evitare il vincolo dei cavi, e non solo. Infatti, ha anche una torcia, un display retroilluminato e tasti rapidi di gestione. Perfetto per tutto: passi da gonfiare lo pneumatico dell'auto al materassino del mare. Portalo a casa a 38,99€.

Il secondo prodotto è l'iconico tablet da scrittura da 13,5″ con pennino in dotazione. Realizzato con materiali di altissima qualità, è perfetto per prendere appunti, schizzi, scrivere e disegnare. Quando finisci, cancelli tutto con un pulsante oppure – con una foto dello smartphone – realizzi una rapida digitalizzazione. Lo porti a casa a 23,99€ appena.

Il terzo prodotto è l'ottimo cacciavite elettrico 12 in 1. Ottima fattura, funzionamento senza fili tramite batteria integrata ricaricabile e un validissimo aiuto per i tuoi lavori di fai da te. In un attimo, e senza sforzo, avviti e sviti con precisione. Puoi portarlo a casa a 38,05€.

Il quarto gadget è utilissimo per chi lavora molte ore al computer. Una lampada da schermo di design, che posizioni su qualsiasi monitor e ottieni la quantità di luce corretta per lavorare al PC senza sforzare la vista e mantenendo sempre la giusta quantità di luce a disposizione. Lo prendi a 39,99€.

Per finire, un validissimo aiuto per le pulizie quotidiane. L'aspirapolvere compatto senza fili potente e raffinato nel design, che tutti dovrebbero avere in casa. Questo gioiellino, dotato di batteria integrata, è super pratico da usare per rapidissime pulizie sia fra le mura domestiche, sia in altri contesti. Ad esempio, è perfetto anche in auto. Lo porti a casa a 39,99€.

Come vedi, le offerte di Primavera Amazon sono il top anche per gli amanti dei dispositivi Xiaomi. Scegli il gadget tech che ti piace di più e portalo a casa a prezzo bassissimo. Si tratta di occasioni destinate a durare pochissimo. Su ogni ordine, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.