Arriva finalmente anche su Amazon l'eccellente Xiaomi AC1200, ripetitore WiFi top di gamma con mille funzionalità, ottimo design e tanta potenza. Con appena 29,99€ porti a casa un gioiellino tutta sostanza. Spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi, Amazon: WiFi potente, novità assoluta

Un prodotto eccezionale perché, a differenza di altri modelli, supporta la rete dual band. Sai che significa? Che hai la banda 2,4Ghz per un raggio lunghissimo di copertura della rete WiFi. Se invece ti interessa stare più vicino al ripetitore, ma avere tanta potenza, puoi sfruttare quella 5Ghz.

Tutto qui? Assolutamente, c'è un'altra ottima chicca: il ripetitore del colosso cinese è anche dotato di ingresso Ethernet. Insomma, puoi ottenere ancora di più dalla connessione a Internet, attaccando direttamente il cavo di rete. Un'altra specifica che difficilmente altri modelli economici hanno a bordo.

Si tratta senza dubbio della soluzione ideale per non avere più problemi di connessione lenta perché il router non riesce a coprire tutta la casa o l'ufficio: ti basterà piazzare il nuovo Xiaomi AC1200 più o meno nel punto dove il WiFi inizia a perdere colpi e il gioco è fatto! La rete “rimbalza” sulle due antenne dell'eccellente extender ed arriva agevolmente in tutti gli altri ambienti, normalmente non coperti.

Non scende a compromessi con la qualità, nella speranza di spuntare un buon prezzo: scegli il meglio e spendi poco. Soprattutto, porta a casa una novità assoluta, direttamente da Amazon: prendilo ora a 29,99€ e conta su spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

