Xiaomi Note 12 PRO+ smartphone MAGICO sotto i 300€, promozione TOP

Uno smartphone che è perfetto se hai un budget medio e desideri avere tanto al giusto prezzo. Xiaomi Note 12 PRO+ ha tutto al posto giusto e colorato e sfarzoso come si presenta è subito una gioia per gli occhi. A chi lo consiglio? A chi vuole un prodotto completo e con cui sbizzarrirsi.

Xiaomi Note 12 PRO+, lo smartphone che ti soddisfa

Colorato e con un design lineare che rimane sia ergonomico in mano che elegante. Xiaomi Note 12 PRO+ è uno smartphone che è stato curato nei minimi particolari e sicuramente ti mette a disposizione ogni singola funzione di cui sei in cerca.

Svago e app? Con il display AMOLED ampio e in alta risoluzione non solo navighi tra i social, leggi storie e ti godi i tuoi giochi preferiti ma hai anche un mezzo per sbizzarrirti con lo streaming senza freni.

Hai a portata di mano 256GB di memoria che sono tantissimi da riempire con foto e video. In fin dei conti hai a disposizione una selfie cam che scatta autoritratti di alta qualità e una tripla camera posteriore che registra video anche in 4K per dire proprio ciaone ad Hollywood.

Ma tornando seri, lo smartphone in questione è dotato anche di connettività 5G e di una batteria che non solo ti porta a fine serata ma si ricarica pure a 120W.

