Xiaomi No Iva Week: ultimo giorno per approfittare degli sconti

Sono poche le ore che ci separano alla mezzanotte che porrà fine alla promo No Iva Week di Xiaomi. Sono tantissimi i prodotti scontati che puoi acquistare come se non pagassi il 22% di Iva. Un'occasione davvero imperdibile che molti hanno saputo cogliere al volo per rifarsi il guardaroba hi-tech con prodotti decisamente di alta qualità.

Come il fantastico Xiaomi Mi Note 10 Lite 6GB+64GB tuo a soli 278,61 euro, invece di 339,90 euro (prezzo di listino 369,90 euro). Quando lo avrai tra le mani potrai sfruttare tutto il suo potenziale fatto da un arsenale tecnologico davvero all'avanguardia.

Mi Note 10 Lite ha quattro fotocamere da 64MP capaci di trasformare ogni tuo scatto in una vera e propria opera d'arte. Il suo display AMOLED ricurvo 3D da 6,47″ garantisce una visione nitida e dettagliata nei minimi particolari, capace di immergerti in ciò che stai guardando.

Grazie all'assenza di cornici, il rapporto schermo-corpo dello Xiaomi Mi Note 10 Lite è pari al 91,4%. Grazie al Corning Gorilla Glass 5 anteriore e posteriore non teme gli urti. La sua batteria a elevata capacità da 5260 mAh offre una durata senza precedenti.

Xiaomi No Iva Week: hai poco tempo per risparmiare

La promo No Iva Week di Xiaomi sta per terminare. Oggi, mercoledì 16 marzo 2022, è l'ultimo giorno per approfittare di questi sconti davvero incredibili. Non farti sfuggire gli ultimi colpi in canna e regalati un sogno.

Se stai cercando un ottimo tablet, allora devi per forza acquistare lo Xiaomi Pad 5 6GB+128GB. Mettilo nel carrello a soli 327,79 euro, invece di 399,90 euro. Rivoluziona il tuo mondo e scegli ciò che non è un computer, ma è decisamente meglio di un notebook.

Portatile al massimo, grazie al suo display WDQHD+ a 120Hz avrai la possibilità di scoprire nuove sensazioni guardando un film o lavorando. Inoltre, con l'audio immersivo quad stereo ti sembrerà di essere nella scena.

Prova il massimo della potenza e della velocità spinti livelli ultra grazie al processore Qualcomm Snapdragon 860 e alla super batteria da 8720 mAh che ti garantisce il massimo dell'affidabilità e della durata.