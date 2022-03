Xiaomi No Iva Week: Redmi Note 9 Pro a un prezzo BOMBA

Xiaomi non molla e continua a stupire tutti con le promozioni della fantastica iniziativa No Iva Week. Sono davvero tanti i prodotti scontati che puoi acquistare sul Mi Store Italia. Molti di questi erano già scontati così che il prezzo finale, visto che è come se non pagassi il 22% di Iva, diventa ultra conveniente.

Come il fantastico Xiaomi Redmi Note 9 Pro che acquisti a soli 172,05 euro, invece di 269,90 euro. Un ulteriore ribasso sul prezzo già scontato che era di 209,90 euro. Stiamo parlando di uno smartphone Android dalle caratteristiche pazzesche. Ti anticipiamo solo che è dotato di una RAM da ben 6GB e di una memoria interna da 64GB. Un prezzo davvero speciale che, onestamente, sembra proprio un regalo.

Non perdere altro tempo e aggiudicati questo bolide della tecnologia ancora molto attuale. Fai felice te stesso o la persona che ami, infatti è un'ottima idea regalo. Però devi sbrigarti perché un vantaggio così andrà sicuramente a ruba e il rischio di sold out è dietro l'angolo.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro è il miracolo del No Iva Week

Abituati a diventare un maestro di fotografia grazie alla fotocamera principale da 64MP, a quella ultra grandangolare da 8MP, alla fotocamera macro da 5MP e a quella di profondità da 2MP. Inoltre, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 720G vivrai un'esperienza ancora più veloce e ancora più potente. Infine, la sua batteria da 5020 mAh garantisce una durata davvero impressionante e con la ricarica ultra rapida da 30W in pochi minuti il tuo smartphone tornerà al 100%.

Scegli Xiaomi Redmi Note 9 Pro e mettilo nel carrello a soli 172,05 euro, invece di 269,90 euro.