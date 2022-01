Xiaomi NexTool: POTENTISSIMA torcia 2000 lumen a prezzo shock (39€)

Se questa torcia parte dell'ecosistema Xiaomi fosse di un qualsiasi altro brand, sono certa che avrebbe un prezzo molto più elevato. Un prodotto top di gamma, realizzato con materiali super premium, impermeabile, con un potente fascio luminoso e una batteria ricaricabile. Con le promozioni Amazon del momento, la porti a casa a 39,03€ appena. Completa rapidamente l'ordine e godi di spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: eccezionale torcia a prezzo pazzesco

Qualcuno nelle recensioni l'ha definita “un sole in tasca”: tanto basta a capire a quanto si può spingere il fascio luminoso di questo gioiellino, che da specifiche dovrebbe arrivare a 380 metri circa.

Diverse modalità di illuminazione per passare dalla più intensa (2000 lumen) a quella più bassa (25 lumen). La batteria ricaricabile è uno spettacolo: non devi cambiarla, ma solo ricaricarla tramite ingresso USB C. Il bello però è che non è integrata, e quindi mai sostituibile: si tratta del modello 26650, da ben 5000 mAh, che puoi cambiare quando sarà esausta. Un toccasana per prolungare di tantissimo la vita del tuo gioiellino tascabile.

Una torcia super premium, quella di Xiaomi NexTool, che adesso porti a casa a gran prezzo da Amazon. Bastano 39,03€ per averla, meno di quando si pagherebbe un prodotto con specifiche simili, ma di brand più di nicchia. Completa rapidamente l'ordine per fare il tuo affare, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.