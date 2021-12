Xiaomi, Natale 2021: 5 idee regalo a meno di 30€ (le vorrai per te)

Un Natale 2021 tech ed economico con prodotti Xiaomi sfiziosi e utili. Queste idee regalo le trovi tutte su Amazon a meno di 30€. Naturalmente, arrivano velocemente grazie alle spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: 5 idee regalo a meno di 30€ per Natale 2021

Una serie di gadget del colosso cinese, quindi tutti di qualità, il cui prezzo è più che competitivo. Dispositivi utili e interessanti che – sono pronta a scommettere – vorrai tenere per te.

Il primo è uno dei prodotti più di successo del momento. Un tablet LCD da scrittura con pannello da ben 13,5″. Un dispositivo premium, realizzato con ottimi materiali, che ti permetterà di prendere appunti, disegnare o scrivere qualsiasi cosa. Tutto senza sprecare carta e sfruttando il pennino in dotazione. Quando hai finito, premi un pulsante e ricominci. Se desideri digitalizzare e conservare quello che hai creato, basta una foto con una qualsiasi app per smartphone (gratuita) in grado di effettuare scansioni. Un prodotto innovativo, che prendi a 26,39€ appena.

Il secondo dispositivo è un classicone. Un ottimo speaker audio Bluetooth 5.0 portatile. Super design, resistenza al contatto con l'acqua e quindi perfetto per permetterti di ascoltare la musica che ami di più praticamente ovunque. Non manca un microfono, che trasforma il device in un vero e proprio sistema di vivavoce. Lo prendi a 27,99€ appena.

Sempre in tema audio, ecco loro: gli ottimi auricolari TWS Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Cuffiette con design semi in ear e tecnologia di cancellazione del rumore basata su doppio microfono. Perfette per parlare al telefono ed ascoltare musica, a questo prezzo vantano una qualità difficile da raggiungere. Puoi prenderli a 27,99€ appena.

A seguire, un dispositivo utilissimo per chi ha una casa smart oppure – semplicemente – lotta con il WiFi. Il potente Mi Router 4A, con supporto alla doppia banda 5Ghz oppure 2,4Ghz. Sistema smart di gestione tramite applicazione, 4 potenti antenne e possibilità di collegare fino a ben 64 dispositivi contemporaneamente. Un prodotto eccezionale, che porti a casa a 19€ appena.

Per finire, vale la pena strizzare l'occhio al fai da te con questo cacciavite in kit con ben 24 punte. Un prodotto perfetto per i lavori di precisione, realizzato con materiali di alta qualità e che arriva a casa dotato di custodia. Davvero un bel pensiero, diverso dai soliti, per un prodotto che prendi a 22,39€ appena.

Visto quante belle idee regalo Xiaomi per Natale 2021 puoi prendere a meno di 30€? Il fatto che siano su Amazon è un super vantaggio: arrivano a casa con spedizioni rapide e gratis e per i resi c'è tempo fino al 31 gennaio 2022.