Xiaomi Monitor A27i EU con meno di 100€ solo OGGI sul Mi Store

Lo Xiaomi Monitor A27i EU è un’ottima soluzione per produttività e intrattenimento da abbinare al tuo computer. Con una risoluzione a 1080p e 27″ di schermo è un ottimo alleato. La frequenza di aggiornamento a 100Hz è elevata e garantisce grande fluidità. Acquistalo solo oggi con meno di 100€.

Lo trovi in offerta speciale ancora per poche ore sul Mi Store dove hai tantissimi altri vantaggi in aggiunta. La consegna gratuita inclusa nel prezzo è uno di questi. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 rate a tasso zero. Un’ottima opportunità di risparmio insomma.

Xiaomi Monitor A27i EU: 7 buoni motivi per acquistarlo

Perché devi acquistare lo Xiaomi Monitor A27i EU? Ci sono ben 7 motivi per farlo, anzi 8: primo fra tutti il prezzo! Acquistalo con meno di 100€ sul Mi Store. Si tratta di un’occasione imperdibile che sta andando a ruba e che è disponibile solo per oggi. Vediamo gli altri 7 buoni motivi:

schermo resistente con pannello IPS e ampio angolo di visualizzazione di 178 gradi; corpo sottile da 7,5 mm con cornici strette su tre lati ottime per un’installazione multi-schermo; risoluzione elevata a 1080p; profondità cromatica elevata a 8 bit; calibrazione del colore eseguita in fabbrica per ogni singolo schermo; gamma di colori sRGB al 99%.

Acquistalo adesso con meno di 100€ sul Mi Store.