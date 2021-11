Xiaomi: molto più di una friggitrice ad aria SMART, ora a 79€

Xiaomi Mi Smart Air Fryer finalmente in autentico sconto su Amazon. Molto più di una friggitrice ad aria dotata di funzioni smart. Questo gioiellino è in grado di fare un sacco di cose: cuoce, frigge, scongela, fa fermentare, decongela e non solo. Dall'applicazione, imposti un sacco di parametri personalizzabili e sfrutti le ricette pre impostate. Non perdere l'occasione del momento e portala a casa a 79,99€ invece di 99,99€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: friggitrice ad aria multiuso in gran sconto su Amazon

Un prodotto di design, perfetto alleato per cucinare in modo intelligente. Il cestello da 3,5 litri puoi sfruttarlo per un sacco di scopi. Certo, puoi friggere ad aria, ma non limitarti a quello. Sfrutta il dispositivo anche per decongelare rapidamente, cuocere le tue ricette preferite, far fermentare lo yogurt (e non solo) a temperatura costante e non solo. Praticamente, il solo limite è la tua fantasia.

Per imparare a usare al meglio questo super elettrodomestico, puoi sfruttare l'applicazione specifica per Android e iOS. In un attimo, colleghi il device al tuo terminale e puoi gestirne ogni aspetto. Inoltre, puoi anche affidarti alle oltre 100 ricette per riuscire sempre in cotture perfette.

Insomma, quella di Xiaomi è molto più di una friggitrice ad aria top di gamma. Il bello è che adesso è finalmente in sconto su Amazon: portala a casa a 79,99€ invece di 99,99€. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Offerta a tempo, sii veloce.