Xiaomi Mix Fold3: sarà un cameraphone senza eguali

Presto Xiaomi rilascerà la terza edizione del suo foldable a libro, il Mix Fold. Questo dispositivo dovrebbe presentare specifiche che tecniche interessantissime, soprattutto sul versante fotografico. Oggi apprendiamo nuovi leaks in merito.

Intanto, unitamente a ciò, dobbiamo sottolineare una cosa; sul mercato non ci sono molti dispositivi pieghevoli. Al momento solo Samsung detiene il trono a livello globale, mentre i competitor rilasciano i loro prodotti essenzialmente in Cina; pensiamo a Xiaomi stessa, a Huawei, Vivo, Honor, OPPO e così via. Nei mesi futuri però ci aspettiamo una controtendenza; vedremo tanti device pieghevoli anche sui nostri scaffali.

Xiaomi Mix Fold3: a bordo una fotocamera incredibile

Da recenti rapporti infatti scopriamo che questo misterioso dispositivo riceverà un teleobiettivo periscopico; sembra che la compagnia cinese voglia migliorare drasticamente il comparto fotografico del terminale. Inoltre, la società deve sopperire alla dotazione leggermente inferiore visto sul Mix Fold 2. In quel pieghevole infatti, è stato inserito un solo teleobiettivo con zoom 2X; con la tecnologia periscopica invece, ci sarà uno zoom più elevato.

Qualcuno potrebbe dire “telescopico…che”? In poche parole, si tratta di un termine che deriva dal telescopio ma con una linea di trasmissione della luce totalmente differente. Con la rimodulazione, il livello dell’obiettivo viene spostato rispetto a quello del sensore della main camera. Un altro vantaggio risiede che si possono avere immagini catturare più distanti. Con un telescopico da 8 Mpx del Mi Mix4, ad esempio, gli utenti hanno accesso allo zoom ottico 5X e a quello ibrido a 50X, una cifra decisamente più alta rispetto a quella del tele-lens del Mix Fold2.

Sotto la scocca del nuovo pieghevole di Xiaomi ci aspettiamo anche un processore next-gen Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, un modem 5G per la connettività del futuro, RAM velocissime e storage capienti. Non sappiamo se ci sarà una selfiecam UDC o se sarà incastonata in un foro di piccole dimensioni.

Ad ogni modo, se volete provare l’esperienza MIUI di Xiaomi, ad oggi c’è una strepitosa offerta relativa allo Xiaomi 12T, il flagship killer del 2022. Lo pagate solo 579,90€ e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

