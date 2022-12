Xiaomi Mix Fold2 arriva in due nuove eleganti colorazioni

Nel corso dell’evento di lancio dei nuovi Xiaomi 13, l’azienda ha anche svelato due nuove elegantissime colorazioni per il suo ultimo pieghevole, il Mix Fold2.

Come ribadito, ieri l’OEM cinese numero uno al mondo, ha tolto i veli alla serie di flagship next-gen per il 2023, suscitando scalpore nel mondo della tecnologia mobile. Si tratta infatti di smartphone potentissimi, dotati di una scheda tecnica impressionante e di un un design all’avanguardia. Unitamente ai device, Xiaomi ha rivelato una serie di chicche extra. Adesso ci concentreremo sulle tinte speciali per il foldable uscito pochi mesi or sono.

Xiaomi Mix Fold2 arriva in “Moonlight Silver” e “Black Night”

Le due colorazioni esclusive si chiamano “Moonlight Silver” e “Black Night”. Il debutto di queste versioni speciali è previsto (sempre in Cina) il 20 dicembre. Ricordiamo infatti che in Europa ancora non è stato presentato e l’azienda potrebbe scegliere di renderlo internazionale solo nei mesi a venire.

Per chi non lo sapesse, il foldable di Xiaomi è il vero rivale del Galaxy Z Fold4 5G di Samsung; troviamo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, uno schermo pieghevole LTPO di seconda generazione OLED da 120 Hz con risoluzione FullHD+, supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision.

Il Mix Fold2 dispone anche della RAM LPDDR5, della memoria rapida UFS 3.1 da 256, 512 GB o addirittura 1 TB e presenta una batteria da 4500 mAh Li-Po con reverse charging. La skin proprietaria è la MIUI 13 con Android 13 al seguito.

Le due tinte esclusive fanno parte della versione speciale “Supreme Gift Box” venduta in Asia e comprende anche un paio di auricolari TWS del marchio e uno smartwatch, sempre di Xiaomi. Il prezzo di questa box è di 8999 yen.

Unitamente ai device Xiaomi 13 e 13 Pro, alle colorazioni esclusive, alle cuffiette Buds4 e al Watch S1 Pro, la società ha presentato lo smart speaker Xiaomi Sound Pro, pronto a sfidare i vari competitor esistenti in commercio.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che Xiaomi 12 5G è in sconto su Amazon a soli 508,90€ con spese di spedizione gratuite.

