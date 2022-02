Xiaomi Mix Fold2: il pieghevole più famoso del momento

L'anno scorso Xiaomi ha lanciato il Mi MIX Fold come il suo primo smartphone pieghevole e ora pare che si stia preparando a svelare il suo successore, che probabilmente sarà soprannominato MIX Fold 2.

Xiaomi Mix Fold2: cosa sappiamo?

Prima di qualsiasi conferma ufficiale del genere da parte dell'azienda, negli ultimi mesi ci sono stati alcuni rapporti che hanno fatto luce su alcuni aspetti del prossimo smartphone pieghevole del colosso cinese e ora abbiamo una possibile data di debutto internazionale.

Un nuovo rapporto di Digital Chat Station rivela che lo smartphone pieghevole Mix Fold 2 potrebbe essere lanciato nel secondo trimestre di quest'anno (Q2 2022), il che significa che verrà annunciato prima della fine di giugno 2022.

Se dobbiamo credere ai rapporti precedenti, il prossimo foldable di seconda generazione sarà caratterizzato da un display da 8,1 pollici con risoluzione 2K. Si dice inoltre che sia il display interno che quello esterno del dispositivo disporranno del supporto per un'elevata frequenza di aggiornamento.

Si afferma inoltre che questa volta la compagnia utilizzerà i nuovi pannelli di visualizzazione LTPO su un terminale di punta, il che significa che potrebbe esserci anche il supporto per la frequenza di aggiornamento adattiva, simile a quella offerta da Samsung sui suoi telefoni premium.

È molto probabile che il gadget venga alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e dovrebbe avere una batteria generosa e il supporto per la ricarica rapida oltre che per la ricarica wireless.

Sappiamo che Xiaomi potrebbe anche lanciare un altro smartphone pieghevole chiamato MIX Flip per affrontare il Galaxy Z Flip di Samsung, il P50 Pocket di Huawei e il prossimo device di casa Motorola, il Razr 3.

Come osservato in precedenza, questo potrebbe proprio essere l'anno dei foldable: da qui al 2024 ci si aspetta un incremento incredibile delle vendite di questi terminali. Restate connessi con noi per saperne di più.

A voi piacciono questi gadget o preferite i telefoni classici?