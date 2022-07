Xiaomi Mix Fold2: i dettagli sul display trapelano online

In queste ore sono trapelati online i primi dettagli relativi al display e alle caratteristiche tecniche del nuovo smartphone pieghevole dell’OEM cinese numero uno al mondo, Xiaomi. Ma cosa aspettarci dalla compagnia? Cosa presenterà? Scopriamolo insieme.

Lo scorso anno, l’azienda ha tolto i veli allo Xiaomi Mix Fold, un device incredibile che vantava soluzioni di punta in un’estetica che richiamava quella dei modelli di casa Samsung. La compagnia lo ha lanciato un anno e mezzo fa e ora sta lavorando sodo per portare in commercio la nuova iterazione.

Xiaomi Mix Fold2: cosa aspettarci?

Secondo quanto riportato dal tipster Digital Chat Station, scopriamo quali saranno le specifiche chiave del device e come sarà fatto lo schermo dello stesso, ma andiamo con ordine.

Lo Xiaomi Mix Fold2 sembra avere il numero di modello 22061218C, nome in codice “zizhan” e apprendiamo che avrà un pannello interno da 8 pollici e uno esterno da 6,5 pollici. Il tutto si dovrbbe piegare in due dimensioni differenti. Ci sarà il supporto per il refresh rate adattivo su dei pannelli LTPO di nuova generazione, entrambi con risoluzione 2.5K.

Sotto la scocca dovrebbe battere un cuore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da banchi RAM LPDDR5 e da memorie UFS 3.1. Sul fronte fotografico ci aspettiamo dei sensori da 50 Mpx realizzati da Leica e capaci di girare video in Dolby Vision HDR. Dovremmo trovare anche il chip di imaging proprietario di Xiaomi, il Surge C1. In passato abbiamo appreso che il terminale avrà un’estetica molto accattivante e che sarà estremamente sottile. Ad oggi questi sono tutti i rumor che abbiamo visto online. Voi cosa ne pensate? Speriamo che possa arrivare anche in Europa visto che il primo modello non è uscito dai confini cinesi.

Se cercate un device top della compagnia asiatica, vi consigliamo lo Xiaomi 12 a soli 627,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.