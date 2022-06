Xiaomi Mix Fold 2 è in arrivo : cosa aspettarci?

Xiaomi sta per svelare una nuova serie di dispositivi premium e di fascia medio-alta: i nuovi CIVI (per il mercato cinese) sono dietro l’angolo e i flagship Xiaomi 12S e 12S Pro, il 12 Ultra e il Mix Fold2 sono praticamente pronti.

Se torniamo indietro nel tempo, segnaliamo che diversi prodotti hanno appena ricevuto la certificazione 3C; questo significa che sono pronti per essere presentati. Ma focalizziamoci sulla serie S e sul foldable.

Xiaomi: Mix Fold 2 e 12S sono prossimi al debutto

In primo luogo, apprendiamo che ci saranno due varianti per i 12S: una con Dimensity 9000 di MediaTek e una con Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Dovrebbero esserci dei sensori cosviluppati con Leica, e lo stesso si pensa per il foldable Mix Fold2.

Dal sito cinese 3C notiamo che il device avente numero di modello 2206123SC arriverà come Xiaomi 12S, il dispositivo 22061218C invece, sarà il pieghevole Mix Fold2. Scopriamo anche che godranno entrambi della fast charge da 67W e che verranno lanciati nelle prossime settimane in Cina. Per il debutto internazionale invece, sembra che dobbiamo attendere ancora un po’.

Parlando dello Xiaomi 12S Pro invece, come detto, arriverà in due versioni con due processori diversi (MediaTek e Qualcomm); dovrebbe godere della ricarica da 120W, di uno schermo OLED con bordi curvi, risoluzione QuadHD+, refresh rate da 120 Hz. Il modello standard dovrebbe essere più piccolo, con risoluzione FHD+. Questo potrebbe avere solo la soluzione di Qualcomm.

Il Mix Fold 2 avrà uno schermo pieghevole da 8,1 pollici LTPO, display esterno da 6,56 pollici, Snapdragon 8 Gen 1 e tre fotocamere con OIS. La selfiecam sarà UDC. Si dice che ci sarà il supporto per lo stilo.

Intanto, se cercate un top di gamma del colosso asiatico, sappiate che c’è lo Xiaomi 12 a soli 699,90€ al posto di 799,90€ con spedizione gratuita e consegna celere. Il risparmio è del 13%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.