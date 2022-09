Xiaomi Mix Fold2: è il telefono del brand più costoso da riparare

Stando a quanto leggiamo in rete, sembra che il Mix Fold2 sia il telefono di Xiaomi più costoso da riparare. Brutte notizie per coloro che lo hanno comprato o che intendono acquistarne uno, magari d’importazione.

Ricordiamo che lo Xiaomi Mix Fold 2 presenta uno schermo flessibile di nuova generazione che purtroppo comporta diverse criticità in termini di riparabilità. Si tratta di un pannello Samsung AMOLED da 120 Hz che, in caso di rottura, costa quasi quanto metà del dispositivo stesso.

Xiaomi Mix Fold2: attenzione a non romperlo

Come abbiamo potuto vedere, la nuova ammiraglia pieghevole di Xiaomi presenta un’estetica rinnovata rispetto al passato, uno spessore contenuto e ha ottiche di Leica. Il pannello è una meraviglia: risoluzione 2K da 8,02″ (quello interno) che, in caso di rottura, può costare tantissimo. E non c’è garanzia che tenga, a quanto pare. Vi invitiamo a stare molto attenti quando lo usate.

Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da memorie rapide da 8 GB e da storage fino a 512 GB.

Tornando al pannello, notiamo che la società ha appena condiviso un programma relativo ai costi per la sostituzione dei pezzi di questo dispositivo. Notiamo che alcuni componenti possono avere un prezzo massimo di 713 dollari, ovvero 4899 yuan. Per cambiare la scheda madre occorrono 8999 yuan, ovvero 408 $.

Volete fare un confronto? Ci pensiamo noi. Pensate che il dispositivo stesso costa 1310$; capirete bene che se si dovesse rompere il display principale, rischiate di pagare quasi la metà del valore del prodotto stesso. La conclusione è che non varrebbe la pena. Tragico? Non troppo, occorre solo stare attenti durante l’uso. Magari copritelo con una cover anche se Xiaomi assicura che questo device è resistente. Non sappiamo se approderà mai da noi, volendo lo potrete comprare solo di importazione senza garanzia, cosa che vi sconsigliamo.

Se cercate un pieghevole a libro, oggi l’unica soluzione con Android e Play Store è il Galaxy Z Fold4 di Samsung a 1879,00€ con caricatore incluso nella confezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.