Tutti pazzi per il nuovo Xiaomi Mix Fold2: vendite RECORD in 5 minuti

Pochi giorni fa, Xiaomi ha commercializzato il nuovissimo foldable Mix Fold 2. Il device, si apprende adesso, è andato Sold Out in Cina in soli 5 minuti dall’apertura delle vendite.

Pochi giorni or sono, la compagnia cinese ha tolto i veli al Redmi K50 Ultr e al Mix Fold2. Sono due top di gamma con processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, caratteristiche uniche e design accattivanti. Sul modello pieghevole c’è poco da dire: è fantastico ed è il foldable più sottile in commercio. La versione basic ha 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio interno e viene venduta a 8999 yuan, al cambio 1325 dollari. Si arriva fino a 11.999 yuan (1769 dollari) per la versione da 12 GB e 1 TB di storage.

Xiaomi Mix Fold2: le caratteristiche

Sul fronte delle specifiche, il Mix Fold2 presenta uno scherm AMOLED Samsung E5 da 6,5 pollici FullHD+, refresh rate da 120 Hz e vetro Corning Gorilla Glass Victus. Ha un OLED Eco da 8,2 pollici interno con risoluzione 2,5K e 120 Hz. Ha una selfiecam UDC e il vetro ultrasottile.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 12 GB di RAM e 1 TB di memoria (massima). Ha il pulsante di accensione che funge anche da fingerprint.

Sul fronte fotografico troviamo tre sensori coadiuvati da un software di Leica. C’è il Sony IMX766 da 50 Mpx, un’ultrawide da 13 Mpx, un tele da 8 Mega e anteriormente uno snapper selfie da 20 Mega. Troviamo Android 12 con skin MIUI 13 e una batteria da 4500 mAh con fast charge da 67W.

