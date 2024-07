Xiaomi Mix Fold 4, in arrivo il lancio globale?

Honor e Samsung non sono le uniche aziende che hanno in programma di lanciare nuovi smartphone pieghevoli. C’è anche Xiaomi, che dovrebbe presentarne almeno due già a luglio: Mix Flip e Mix Fold 4; quest’ultimo si vocifera che potrebbe essere lanciato a livello internazionale entro la fine dell’anno, rendendolo il primo fold Xiaomi a varcare i confini cinesi.

Mix Fold 4 il più sottile al mondo

Ad affermarlo è il leaker Ice Universe, che in un’indiscrezione ha confermato che il 4 sarà il primo modello Mix Fold ad essere lanciato a livello globale. Non solo: il leaker ha anche affermato che sarà il pieghevole più sottile al mondo disponibile sul mercato.

Attualmente il record è detenuto da Magic V2 di Honor con 9,9 millimetri di spessore (ma l’azienda ha già affermato che il successore, il Magic V3, sarà ancora più sottile). Anche Xiaomi Mix Fold 4 scenderà, secondo i leak, sotto il limite dei 10 millimetri.

L’azienda cinese pronta al mercato globale dei fold?

Si vociferava, in precedenza, che Xiaomi Mix Fold 4 sarebbe rimasto un’esclusiva cinese, proprio come gli altri due pieghevoli Xiaomi, ma tutte le informazioni puntano a un possibile rilascio mondiale. Insomma: l’azienda sarebbe pronta a competere con altri marchi, come Samsung e Honor. Il suo lancio sul mercato globale potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, ma ancora non c’è nulla di confermato.

Oltre a essere il papabile pieghevole più sottile al mondo, alcune indiscrezioni affermano che Mix Fold 4 sarà il primo nel suo genere ad essere resistente all’acqua. Lato fotografico, invece, potrebbe essere dotato di quattro sensori (50 MP, 60 MP, 12 MP e 10 MP) targati Leica e una batteria discretamente capiente da 5.000 mAh.