Xiaomi Mix 5 Pro: il suo design è MERAVIGLIOSO

Dopo un paio di anni senza vedere nuovi device, la serie Mix di Xiaomi ha finalmente rilasciato un nuovo telefono ad agosto di quest'anno. Stiamo parlando, ovviamente, del Mi Mix 4. Tuttavia, sembra che il prossimo smartphone della line-up in questione potrebbe arrivare prima del previsto.

Xiaomi Mix 5 e Mix 5 Pro: ecco nuovi dettagli

Un recente rapporto mostra che due modelli del brand cinese hanno appena ottenuto la certificazione con i numeri di modello 2202121C e 2202121AC. Il marchio nella pagina di presentazione è “MIX”. Ciò suggerisce che questi dispositivi dovrebbero essere il MIX 5 e il MIX 5 Pro di Xiaomi.

Secondo le speculazioni, i nomi in codice R&D dei terminali in questione sono, rispettivamente, Thor e Loki. Ricordiamo che il nome in codice del Mi Mix 4 è Odin. E Thor e Loki sono i figli di Odino, secondo la mitologia greca. Tutto sembra avere senso.

Inoltre, il codice della MIUI rivela che entrambi i telefoni sono basati sul processore Qualcomm SM8450. Questo è il prossimo processore di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Il tempo di rilascio è ancora più emozionante. Dovrebbe essere anticipato a marzo del prossimo anno.

Sembra che il lavoro di ricerca e sviluppo sia stato molto veloce sia per lo Xiaomi 12 che per il MIX 5. Una promozione così intensa di prodotti di fascia alta mostra la fiducia del brand nello stoccaggio della catena di approvvigionamento. Ovviamente, lo scopo è quello di colpire il mercato e guadagnare una quota maggiore. Al momento, non esiste un rapporto concreto sulle specifiche dei device della line-up più innovativa dell'azienda.

Secondo i recenti rapporti di @DCS, l'ammiraglia di nuova generazione di Xiaomi sta sviluppando specifiche proattive personalizzate ad alta risoluzione sotto lo schermo. Questa soluzione permetterà di avere un pannello ancora più raffinato rispetto a quello del Mi Mix 4.

Date un'occhiata al design del Mix 5 grazie ad un render realizzato da un fan sul web:

Che ne pensate? Vi piace?