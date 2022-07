Xiaomi: la MIUI 14 basata su Android 13 arriverà su questi device

Dopo aver scoperto le primissime informazioni circa la MIUI 14 basata su Android 13 grazie a un inedito leak, possiamo iniziare a prendere in considerazione quali saranno i dispositivi (smartphone e tablet) che in tutta probabilità saranno aggiornati al nuovo sistema operativo a partire dal prossimo Q4 di quest’anno e poi per tutto il corso del 2023.

Com’è ovvio che sia i primi device a ricevere la nuova versione della MIUI saranno evidentemente i top di gamma di quest’anno, come l’ottimo Xiaomi 12 talaltro in offerta su Amazon a un prezzo niente male, a cui seguiranno poi gli smartphone di fascia media e alcuni fortunati device di fascia un po’ più economica.

Tutti i device Xiaomi che riceveranno l’aggiornamento alla MIUI 14 (Android 13)

Ecco la lista completa (ma non ufficiale, sia chiaro) dei device Xiaomi che saranno aggiornati al nuovo OS suddivisi per brand:

Xiaomi Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Xiaomi 12 Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12X Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12 Lite Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Xiaomi 11T Xiaomi 11T Pro Xiaomi Mi 11 Lite 4G Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi Mi 11 LE Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11i Xiaomi 11i Xiaomi 11i Hypercharge Xiaomi Mi 11 Ultr Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11X Xiaomi Mi 11X Pro Xiaomi MIX 4 Xiaomi MIX FOLD Xiaomi MIX FOLD 2 Xiaomi Civi Xiaomi Civi 1S Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10i 5G Xiaomi Mi 10S Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Xiaomi Mi 10 Ultra Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Lite Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 5 Pro Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Redmi Redmi Note 11 Redmi Note 11 5G Redmi Note 11 SE Redmi Note 11 4G Redmi Note 11T 5G Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11S Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 10 Redmi Note 10S Redmi Note 10 Lite Redmi Note 10 5G Redmi Note 10T 5G Redmi Note 10T Japan Redmi Note 10 Pro 5G Redmi Note 9 4G Redmi Note 9 5G Redmi Note 9T 5G Redmi Note 9 Pro 5G Redmi K50 Redmi K50 Pro Redmi-K50 Gaming Redmi K50i Redmi K50i Pro Redmi K50S Redmi K50S Pro Redmi K40S Redmi K40 Pro Redmi K40 Pro+ Redmi K40 Redmi K40 Gaming Redmi K30S Ultra Redmi K30 Ultra Redmi K30 4G Redmi K30 Pro Redmi Note 8 (2021) Redmi 10C Redmi 10A Redmi 10 Power Redmi 10 Redmi 10 5G Redmi 10 Prime+ 5G Redmi 10 (India) Redmi 10 Prime Redmi 10 Prime 2022 Redmi 10 2022 Redmi 9T Redmi 9 Power Redmi Note 11E Redmi Note 11E Pro Redmi Note 11T Pro Redmi Note 11T Pro+

POCO POCO M2 POCO M2 Reloaded POCO M3 POCO M4 Pro 4G POCO M4 5G POCO M5 POCO M5s POCO X4 Pro 5G POCO M2 Pro POCO M4 Pro 5G POCO M3 Pro 5G POCO X3 NFC POCO X3 POCO X3 Pro POCO X3 GT POCO X4 GT POCO F4 POCO F3 POCO F3 GT POCO C40 POCO C40



Per quanto la lista soprastante possa sia il più possibile veritiera e plausibile, abbiamo la conferma matematica che i seguenti dispositivi non saranno aggiornati al nuovo OS e resteranno quindi ancorati alla MIUI 13/13.5:

Xiaomi Mi 9/9 SE/9 Lite/ 9 Pro

Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC9/Mi CC9 Meitu

Redmi K20/K20 Pro/K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G/10X 5G/10X Pro

Redmi Note 9/Note 9S/Note9 Pro/Note 9 Pro Max

Redmi Note 8/Note 8T/Note 8 Pro

Redmi 9/9A/9AT/9i/9C

POCO C3/C31

